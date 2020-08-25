В Туле определили лучших юных шахматистов

Фото предоставлено Тульской шахматной гостиной.

В Туле завершился областной турнир новичков, в котором приняли участие 32 юных шахматиста. Они выявляли сильнейшего между собой в восьми турах при контроле времени 30 минут + 10 секунд за ход каждому участнику до конца партии. Кроме спортсменов из Тулы были также представители Щёкино, Узловой, Новомосковска и Москвы.



Первое место с великолепным результатом 8 очков из 8 возможных занял Даниил Усачёв. Второе место у Александра Иванова (7 очков), на третьем – Никита Дроздов (6 очков).

Лучшей среди девочек стала Вероника Стукалова с 5 очками и четвертым местом в общем зачете. Второе и третье место среди девочек у Виктории Сониной и Анастасии Крапивенцевой соответственно.



Лучшим среди учеников гостиной стали Кирилл Серёгин и Анатолий Морозов с 4 очками в своем активе.