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В Туле определили лучших юных шахматистов
Фото предоставлено Тульской шахматной гостиной.

В Туле определили лучших юных шахматистов

Соревнования состоялись в Тульской шахматной гостиной.

В Туле завершился областной турнир новичков, в котором приняли участие 32 юных шахматиста. Они выявляли сильнейшего между собой в восьми турах при контроле времени 30 минут + 10 секунд за ход каждому участнику до конца партии. Кроме спортсменов из Тулы были также представители Щёкино, Узловой, Новомосковска и Москвы.

Первое место с великолепным результатом 8 очков из 8 возможных занял Даниил Усачёв. Второе место у Александра Иванова (7 очков), на третьем – Никита Дроздов (6 очков).

Лучшей среди девочек стала Вероника Стукалова с 5 очками и четвертым местом в общем зачете. Второе и третье место среди девочек у Виктории Сониной и Анастасии Крапивенцевой соответственно.

Лучшим среди учеников гостиной стали Кирилл Серёгин и Анатолий Морозов с 4 очками в своем активе.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:17 0
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