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Тульский легкоатлет побил рекорд 29-летней давности
Фото предоставлено Федерацией легкой атлетики Тульской области.

Тульский легкоатлет побил рекорд 29-летней давности

Поздравляем Алексея Дорофеева!

В Смоленске прошли традиционные всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских». Представители Тульской области завоевали две золотые и три бронзовые медали.

Кристина Хорошева (тренер Наталья Ковтун) сделала «золотой дубль» в беге на 100 и 200 м, преодолев дистанции за 11,91 с и 23,42 с. Ещё одна воспитанница Натальи Ковтун, Анастасия Волкова, была третья в этих же дисциплинах (12,55 с и 24,91 с).


Фото: www.instagram.com/kristina_khorosheva.

Бронза также на счету Владислава Шемулинкина в беге на 200 м с результатом 21,60 с (тренер А. Кузнецов).

В рамках соревнований проходили мужские и женские забеги чемпионата России в беге на 10 000 м. Как сообщает региональная Федерация легкой атлетики, подопечный тренера Валерия Анисимова Алексей Дорофеев занял пятое место и установил новый рекорд Тульской области, который держался с 1991 года. Его результат – 29 мин. 15,56 с.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:51 +1
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