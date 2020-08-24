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Видеокамера сняла момент ДТП со скутеристом и легковушкой в Узловой
Стоп-кадр из видео.

Видеокамера сняла момент ДТП со скутеристом и легковушкой в Узловой

Кадры подтвердили версию о том, что подросток не пропустил автомобиль при повороте налево.

В сети опубликовали видео с моментом недавнего ДТП на ул. Беклемищева в Узловой. На кадрах видно, что 17-летний скутерист при повороте налево действительно не пропустил автомобиль Lada Largus под управлением 45-летнего мужчины.
 

 
Напомним, в результате ДТП несовершеннолетний юноша получил различные травмы и был госпитализирован.
 
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Автор: Сергей Коваленко
сегодня, в 15:05 +2
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