Видеокамера сняла момент ДТП со скутеристом и легковушкой в Узловой

Стоп-кадр из видео.

Кадры подтвердили версию о том, что подросток не пропустил автомобиль при повороте налево.

В сети опубликовали видео с моментом недавнего ДТП на ул. Беклемищева в Узловой. На кадрах видно, что 17-летний скутерист при повороте налево действительно не пропустил автомобиль Lada Largus под управлением 45-летнего мужчины.