Стоп-кадр из видео.
Видеокамера сняла момент ДТП со скутеристом и легковушкой в Узловой
Кадры подтвердили версию о том, что подросток не пропустил автомобиль при повороте налево.
В сети опубликовали видео с моментом недавнего ДТП на ул. Беклемищева в Узловой. На кадрах видно, что 17-летний скутерист при повороте налево действительно не пропустил автомобиль Lada Largus под управлением 45-летнего мужчины.
Напомним, в результате ДТП несовершеннолетний юноша получил различные травмы и был госпитализирован.
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