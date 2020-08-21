Тульские легкоатлеты привезли 12 медалей с Чемпионата ЦФО

Фото: пресс-служба Тульской областной федерации лёгкой атлетики

В первый же день соревнований туляки взяли три золотых и одну серебряную медаль. В финале бега на 100 м среди юниорок до 22 лет с результатом 12,04 с победила Анастасия Волкова (тренер – Ковтун Н. Н.). На 200 метровой дистанции она тоже стала первой, преодолев её за 24,88 с.

В финале у юниоров серебряную медаль завоевал Владислав Шемулинкин –10,66 с. (тренер – Кузнецов А. В.) . Четвёртое место занял туляк Артем Рожнов с результатом 10,84 с.

В мужском финале на стометровке уверенную победу одержал Александр Ефимов (тренер – Маринов В.Н.). Его результат – 10,49 с. Золотую медаль среди юниорок в беге на 400 м завоевала Карина Краснова (тренер – Кузнецов А. В.). Круг по стадиону она пробежала за 56,19 с. Она также взяла бронзу в беге на 200 метров.

Четвертое место в беге на 400 м среди юниорок у Софьи Жучковой – 57,44 с. Ещё одно четвертое место в беге на 1500 м среди женщин заняла Анастасия Якоби – 4 минуты 25,02 секунд.

В финале на двухсотметровке у юниоров победу в упорной борьбе одержал Владислав Шемулинкин – у него золотая медаль с результатом 21,51 с. В мужском финале на 200 м серебро с результатом 21,28 выиграл Александр Ефимов (тренер – Маринов В. Н.).

Золотая медаль среди женщин в беге на 5000 м – у тулячки Анастасии Якоби (тренер – Анисимов В.Н.) – 16 минут 24,24 секунды. Прыгнув в тройном прыжке на 11 метров 30 сантиметров, за бронзу среди юниорок смогла зацепиться Юлия Якунина (тренер – Спиридонов Б. А.)

И наконец, в мужской эстафете 4х100 м, сборная команда Тульской области в составе Артёма Рожнова, Владислава Шемулинкина, Степана Азарова и Александра Ефимова выиграла золотые медали с результатом 41,53 с.