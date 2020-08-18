«Арсенал» снова всухую проиграл в Краснодаре – 0:2

Фото из архива Myslo.

Финальный свисток. В очередной раз «Арсенал» проиграл в Краснодаре и по-прежнему не смог забить здесь ни одного гола.

90+3' Ткачев пробивал штрафной — закрутил мяч в ворота, вратарь Сафонов отлично среагировал на удар.

90+1' Хлусевич получил пас от Ткачева и пробил в ближний угол — мимо!

90' Судья добавил три минуты ко второму тайму.

89' У «Краснодара» Мацукатов заменил Берга.

86' Луценко! Простреливал в ближний угол — мяч пролетел мимо ворот.

82' Две замены делает тренер «Краснодара». Вместо Вандерсона играет Кутовой, вместо Газинского — Камболов.

80' Ткачев! Забросил мяч в штрафную, вратарь выпрыгнул из ворот и выбил «сферу».

79' Вандерсон! Ушел от Бурлака и Довбни, пробил в дальний угол, но мяч попал в штангу. Повезло сейчас «Арсеналу».

76' У «Арсенала» Лесового заменил Банда, вместо Беляева играет новичок оружейников Тарас Бурлак. Дебют футболиста в матче!

75' Замена у «Краснодара»: вместо Уткина вышел Классон. Для краснодарцев это долгожданное событие. Просто мурашки по коже от того, как встречают футболиста болельщики. Классон только восстановился после тяжелой травмы.

74' Олссон получил предупреждение — «срезал» Ткачева.

73' На левом фланге Ковалев проигрывает борьбу в скорости соперникам.

72' Небольшая пауза в матче. Медики оказывают помощь Беляеву.

71' Владение мячом 59% на 41% в пользу краснодарцев.

70' Костадинов пробивал издалека — удар блокировал Олссон.

66' Берг закатил мяч в пустые ворота «Арсенала» — 2:0, друзья!

Газинский «обокрал» арсенальцев в центре поля и шикарным пасом вывел Берга один на один с вратарем. Футболист обыграл Нгиматуллина и отправил мяч точно в сетку.

64' Теперь «горчичник» получил Берг.

64' Оружейники снова позволили сопернику пробраться вглубь штрафной. К счастью, Довбня успел выбить мяч подальше от ворот.

63' «Арсенал» пытается навязать борьбу сопернику и перевести игру на половину поля «Краснодара». Скажем так: получается не все задуманное.

62' Петров грубо сыграл против Лесового. Желтая карточка краснодарцу.

61' Двойная замена у «Арсенала»: Ткачев заменил Горбатенко, Хлусевич вышел вместо Комбарова. Капитанская повязка перешла Луценко.

56' Берг получил передачу на фланг от Вандерсона и прострелил. Нигматуллин в падении перевел мяч на угловой.

54' Арбитр показал желтую карточку Чаушичу. Горан сфолил на Олссоне.

52' Динамично начали второй тайм обе команды. Мяч практически не задерживается в центре поля.

49' Ответка от «Арсенала». Лесовой на левом фланге отдал пас на Ковалева, тот ворвался в штрафную и пробил. Мяч пролетел мимо ворот.

46' И сразу же момент у хозяев! Вандерсон оказался в опасной близости от ворот «Арсенала», пробил из убойной позиции, мяч пролетел выше Нигматуллина, а там вратаря подстраховал Бауэр.

46' Продолжаем матч! Второй тайм.

Перед вторым таймом «Краснодар» делает замену: вместо Кабелла вышел Сулейманов.

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45+3' Штрафной для «Краснодара»: Вандерсон забросил мяч в центр, а там головой пробивал Мартынович. Выше ворот.

45' Три минуты добавил арбитр к первому тайму.

44' Бауэр решил пробить издалека — мяч пролетел выше перекладины.

43' Первый угловой для «Арсенала»: Лесовой отправил передачу с угла в центр, а там первыми на мяче оказались краснодарцы.

42' Снова туляки позволили Вандерсону пробить по воротам — мяч летел в центр, Нигматуллин на месте.

37' Бауэр сфолил на сопернике — желтая карточка.

35' Гол! 1:0. Сергей Петров забил мяч в ворота «Арсенала».

Честно сказать, краснодарцы заслужили этот гол: провели затяжную атаку, устроили неплохой прессинг. В итоге оружейники прозевали Петрова, который получил пас от Берга, сильно прострелил в ближний угол и не промахнулся. Вратарь «Арсенала» здесь был бессилен.

А комбинация получилась красивая:

33' Контратака «Арсенала»! Ковалев перехватил мяч, набрал скорость, промчался до штрафной, отдал пас направо Комбарову, но краснодарцы у него «снаряд» отобрали.

31' Опять Вандерсон! Едва не закинул мяч за шиворот Нигматуллину.

30' Вандерсон решился на удар издалека, но футболисту очень не хватило точности — мяч пролетел мимо ворот.

28' Комбаров с правого фланга забросил мяч в центр на голову Луценко, но там внимательно сыграл Мартынович.

27' Уткин свалил Костадинова — желтая карточка.

26' Лесовой добрался до штрафной, пробил вдоль ворот, но никто из партнеров порыв Даниила не поддержал. Мяч забрал голкипер Сафонов.

25' Еще один угловой для краснодарцев заработал Кабелла. Оружейники вынесли мяч из штрафной площадки.

23' Мартынович сбил Лесового на подступах к штрафной. Стандарт для «Арсенала». Комбаров пробил выше стенки прямо в руки вратарю.

21' А тем временем «Краснодар» устроил долгий прессинг у ворот гостей. В одном из эпизодов Берг выскочил на ударную позицию, но Нигматуллин «прочитал» момент, выбежал из ворот и перевел мяч на угловой.

19' Да, Денисов не сможет продолжить матч. Вынужденную замену делает Подпалый. На поле появляется Довбня.

18' Уткин пристреливался по воротам — мимо!

16' Денисов получил желтую карточку за удар по ногам Кабелла. Кажется, в этом эпизоде Александр получил и повреждение. Игрок уходит с поля прихрамывая.

14' Всё в порядке, форвард вернулся на поле.

13' Луценко получил по голове в борьбе с Мартыновичем. Арсенальцу понадобилась помощь медиков.

11' Момент у «Краснодара»! Кабелла головой пробивал по воротам, Нигматуллин мяч забрал.

9' Вандерсон оказался в офсайде.

7' Оружейники убежали в атаку, но хозяева плотно обороняются, гости пока не нашли лазейку к воротам. В итоге мяч вышел за пределы поля.

5' Вандерсон устроил небольшой «пожар» в штрафной «Арсенала»: обыграл защитников и пробил в нижний угол. Мяч пролетел рядом со штангой.

3' Олссон заставил немного понервничать Нигматуллина. Удар в створ ворот получился не самым сильным, Артур с этим справился.

2' Снова летит по правому флангу Луценко, наш форвард по пути даже успел сфолить на Кайо.

1' Луценко на 16-й секунде едва не открыл счет в матче! Ошиблись краснодарцы, Евгений мяч перехватил, пронесся в штрафную и пробил.

Вратарь Сафонов с ударом справился.

1' Арбитр Сергей Иванов дает стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»!

0' Это первый домашний матч для «Краснодара» в новом сезоне. На стадионе звучит гимн России.

0' В стартовом составе «Арсенала» серьезные рокировки. Так, ворота сегодня защищает Артур Нигматуллин, вернулся на поле капитан Кирилл Комбаров. В целом же, с первых минут матча появятся всего пять футболистов, которые вышли в старте в игре с «Уфой»: это Беляев, Бауэр, Лесовой, Чаушич и Луценко.

А в запасе — новичок оружейников Тарас Бурлак. Возможно, сегодня случится его дебют в красно-желтой футболке!

0' Посмотрим, как оружейники готовились к матчу. Фоторепортаж от клубной пресс-службы:

0' Немного фактов о предстоящем матче.

Краснодарцы в домашних играх забивают в ворота «Арсенала» не менее двух голов.

Оружейники проиграли «Краснодару» пять матчей на его поле, не забив при этом ни одного гола.

Из-за дисквалификации матч пропустят братья Эванс и Кингс Кангва.

0' «Арсенал» ждет сложный матч. «Краснодар» — одна из сильнейших команд РПЛ, участник Лиги чемпионов.

Команды встречались между собой 10 раз, и статистика тут далеко не в пользу туляков. Пять раз краснодарцы выигрывали у оружейников с крупным счетом 3:0.

В десяти матчах «Краснодар» забил сопернику 21 мяч! При этом туляки скромно отметились двумя голами.

0' И «Краснодар», и «Арсенал» проиграли матчи второго тура: «быки» уступили «Локомотиву» со счетом 1:0, оружейники не смогли переиграть «Уфу» — 2:3.

Турнирная таблица в данный момент выглядит так:

0' Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).

0' Добрый вечер, друзья! Сегодня «Арсенал» играет на выезде — в солнечном Краснодаре. Начало матча в 20.00. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции. Делитесь в комментариях ожиданиями от предстоящей игры.