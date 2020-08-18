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Двух футболистов тульского «Арсенала» проверили на допинг
Фото пресс-службы «Арсенала».

Двух футболистов тульского «Арсенала» проверили на допинг

Вместе с ними тесты сдавали еще 10 игроков РПЛ.

Российское антидопинговое агентство за полтора месяца проверило на допинг 12 футболистов РПЛ. Об этом пишет «ТАСС».

В июне и июле протестировали следующих футболистов: Александра Кокорина («Спартак»), Никиту Бурмистрова и Антона Заболотного (все — «Сочи»), Кирилла Комбарова и Даниила Лесового (оба — «Арсенал»), Игоря Коновалова и Дениса Макарова (оба — «Рубин»), Константина Кучаева и Константина Марадишвили (оба — ЦСКА), Леона Мусаева («Зенит»), Николая Комличенко («Динамо») и Владимира Рыкова («Урал»).

Всего с начала года РУСАДА протестировало 29 игроков. Вратарь  «Локомотива» Гилерме и полузащитник этого клуба Жемалетдинов являются самыми тестируемыми футболистами 2020 года. Они в текущем году проходили допинг-контроль по два раза.

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Автор: Кристина Вернигорина
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