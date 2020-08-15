Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".
Тарас Бурлак стал игроком «Арсенала»
30-летний защитник заключил долгосрочный контракт с тульским клубом.
Тарас Бурлак стал игроком «Арсенала». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Футболист является воспитанником московского «Локомотива», за который провел более 50 матчей в Премьер-лиге. Также выступал за нижегородскую «Волгу» и «Рубин». С 2015 года защищал цвета «Крыльев Советов». В минувшем чемпионате России Бурлак провел за самарцев 8 матчей и забил 2 мяча.
Тарас Бурлак выступал за молодежную сборную страны и приглашался в национальную команду России.
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