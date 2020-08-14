Тульские спасатели с воздуха следят за пожароопасной обстановкой

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Четвертый класс пожарной опасности сохраняется в шести муниципалитетах области.

В зоне особого внимания находятся Узловской, Богородицкий, Кимовский, Киреевский районы, а также Донской и Новомосковск.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области усилили контроль за пожароопасной обстановкой с помощью система космического мониторинга и беспилотников.

Специалисты группы робототехнических средств и беспилотных летательных аппаратов направляются в районы, где чаще всего фиксируются возгорания.

– С помощью беспилотников мы можем осмотреть местность, куда не сможет попасть человек или техника, – отметил начальник отделения организации и контроля по применению беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по Тульской области Никита Чинков.

Если съёмка с беспилотника подтверждает наличие возгорания – на место выезжает пожарный расчет. В мониторинге пожароопасной обстановки задействованы три летательных аппарата.