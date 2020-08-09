Фото пресс-службы "Арсенала".

Всё, финальный свисток. Первый матч нового сезона «Арсенал» сыграл вничью с «Ахматом» — 0:0.

90+4' В концовке тайме желтую карточку получил Громыко за опасную игру.

90+2' Хлусевич! Даниил отдал классную передачу на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.

90+1' Хлусевич получил желтую карточку за грубый фол против соперника.

90' Четыре минуты добавил арбитр ко второму тайму.

90' После прострела Луценко мяч угодил в руку Семенову. Эпизод случился в штрафной. Арбитр остановил игру и обратился за помощью к ВАР — видеоповтор показал, что пенальти там не было.

88' Лучшим игроком матча стал ахматовец Семенов.

87' И снова Богосавац остановил на фланге Хлусевича.

85' Эванс Кангва заменил на поле Даниила Лесового.

84' Тимофеев забросил пас в штрафную на Понсе, но футболист не смог дотянуться до мяча.

82' До конца матча остается совсем мало времени, а счет в игре пока не открыт. Обеим командам не хватает решающего удара.

81' Еще одна замена у «Ахмата»: Садулаев заменил Бериша.

80' Понсе оказался в офсайде.

78' Потрясающая атмосфера на Центральном стадионе: болельщики очень классно поддерживают «Арсенал».

76' Угловой для «Ахмата»: Бериша закинул на ближнюю штангу, арсенальцы мяч выбили.

75' Бериша прострелил правой ногой из-за пределов штрафной в створ ворот, Шамов мяч поймал.

70' Арбитр выписал предупреждение тренеру Подпалому — за излишние эмоции.

68' Штрафной заработал Громыко. Стандарт исполнил Кангва, мяч пролетел выше стенки и прямо в руки вратарю.

64' Сразу две замены делает и Подпалый: вышли Костадинов и Громыко вместо Пантелеева и Горбатенко соответственно.

67' Силва прострелил с дальней дистанции — Григалава блокировал удар, приняв мяч на себя.

61' Двойная замена у гостей: Харин заменил Ильина, Силва вышел вместо Швеца.

60' Горбатенко отправил слишком сильный пас к воротам «Ахмата», никто из партнеров не сумел зацепиться за мяч.

57' Хлусевич никак не может обыграть Богосаваца — в очередной раз проигрывает единоборство на фланге.

53' Денисову потребовалась помощь медиков — Шамов, играя на выходе, столкнулся с партнером по команде.

52' Абсолютная неразбериха у ворот «Арсенала» едва не привела к голу. Понсе прорвался в штрафную, там на выходе не очень уверенно сыграл Шамов и вышел слишком далеко, оставив свои ворота пустыми. Этим «подарком» чуть не воспользовался Бериша.

51' Теперь замена у «Ахмата»: вместо Умаева играет Понсе.

51' Угловой для оружейников завершился ударом Кангвы-младшего — очень неточно.

50' Первая замена у «Арсенала»: Денисов заменил Довбню.

49' Нижич получил желтую карточку.

48' Кингс Кангва перевел пас на противоположный фланг на Хлусевича, но нашему игроку соперники не дали развернуться с мячом.

46' Стартовал второй тайм.

Оперативный фоторепортаж первой половины игры:

Статистика первого тайма:

Перерыв. 0:0.

45' Арбитр Кирилл Левников добавил к первому тайму одну минуту.

45' Какой момент! Бауэр с фланга отдал пас в центр на Луценко, Евгений пробил головой — выше ворот!

42' Бериша решился на удар издалека — футболисту не хватило точности, по воротам он не попал.

39' Опасно! Бериша отдал диагональный пас на Умаева в штрафную, тот с близкого расстояния прострелил по воротам — мяч пролетел выше!

37' «Ахмат» нанес удар издалека в створ ворот — Шамов без проблем мяч забрал.

35' Несколько неплохих моментов создали грозненцы — пока безуспешно.

31' Лесовой мощно пробивал издалека — снова мимо.

29' Бауэр разогнал неплохую атаку — забросил пас в центр на Луценко, тот — на Горбатенко. Игорь пробивал, однако мяч пролетел мимо ворот.

26' Иванов на газоне после столкновения с Беляевым. Очередной штрафной для «Ахмата».

23' Мячом пока больше владеют гости: 57% на 43%.

20' Швец завалил Лесового — штрафной: Пантелеев закрутил мяч в сторону ворот, Довбне не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до «снаряда».

16' Опасно! Мяч рикошетом отлетел от Ильина к Шамову — наш вратарь был в нужном месте и удар успел отбить.

14' Следом Ненахов получил «горчичник» — грубо сыграл против Лесового.

13' Арсеналец Довбня получил желтую карточку за фол на сопернике.

12' Снова в атаке грозненцы — Иванов переправил мяч Тимофееву, но арсенальцы успели прочитать пас и перехватили подачу.

10' Горбатенко пронесся по левому флангу и закинул мяч в центр на Луценко. Евгению помешали нормально принять пас сразу три футболиста «Ахмата».

8' Тимофеев сбил Хлусевича — штрафной. Его исполнил сам пострадавший — Даниил отправил мяч к воротам «Ахмата», но никого из партнеров на удобной позиции не оказалось.

6' «Арсенал» сам себе устроил неприятности. После атаки «Ахмата» в штрафной оружейников возникла неразбериха. Григалава едва не подарил мяч сопернику в опасной близости от ворот Шамова.

5' Беляев! Максим первым успел к мячу и пробил головой по воротам — «снаряд» пролетел мимо.

4' Быстрый Хлусевич разгонял атаку на правом фланге и заработал угловой.

3' Грозненцы исполнили два угловых подряд, но ничего толкового у футболистов не вышло.

1' «Ахмат» начал довольно активно, заставляя хозяев обороняться.

1' Стартовый свисток, матч начался! Вперед, «Арсенал»!

0' Команды уже на поле. Звучит гимн России.

0' Посмотрим на составы команд. Отметим, что наконец-то в стан оружейников вернулся Роберт Бауэр, который застрял за границей из-за коронавируса и не мог вернуться в Россию.

0' Небольшой фоторепортаж от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

0' Последний раз команды встречались в РПЛ совсем недавно — 1 июля на домашнем стадионе оружейники проиграли сопернику со счетом 1:3. После этого поражения тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подал в отставку.

0' Статистика встреч «Арсенала» и «Ахмата»:

0' У «Арсенала» произошли кое-какие изменения. В сезоне 2020/21 команду к матчам по-прежнему будет готовить Сергей Подпалый. В его штаб вошли Николай Ковардаев, тренер вратарей Дмитрий Лукошкин и тренер по физической подготовке Михаил Соловей.

По поводу трансферов: в «Спартак» вернулся Александр Ломовицкий, оружейников также покинули Виктор Альварес, Максим Володько и Кантемир Берхамов, Юрий Лодыгин.

У «Ахмата» сменился главный тренер — им стал Андрей Талалаев, тренировавший в прошлом сезоне «Крылья Советов». Из грозненского клуба ушли Евгений Городов, Денис Глушаков и Магомед Митришев, также «Ахмат» заключил контракт с вратарем Гиорги Шелия.

Напомним, трансферное окно закроется 19 сентября, так что все главный трансферы еще впереди.

0' Добрый вечер, друзья! После рекордно короткого перерыва футбол возвращается. Успели соскучиться по игре любимого «Арсенала»?

Мы — да!

Сегодня оружейники стартуют в новом сезоне РПЛ. Первый наш соперник — грозненский «Ахмат». Начало матча в 19.00. Присоединяйтесь к текстовой трансляции и болейте за тульскую команду вместе с Myslo!