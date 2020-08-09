Очевидец: В Туле по двору дома ходил голый мужчина в одеяле

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Когда на место приехал наряд полиции, буян не пожелал утихомириваться.

Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей некоторых дворов по ул. Кирова. По словам очевидцев, в районе часа, рядом с домом № 17 начал дебоширить раздетый мужчина. Завернувшись в одеяло, он слонялся по улице и громко кричал.

Когда на место приехал наряд полиции, буян не пожелал утихомириваться. После этого мужчину задержали и отвезли в райотдел.

Некоторые региональные СМИ сообщили, что дебошир якобы ударил полицейского. Однако, в пресс-службе УМВД России по Тульской области опровергли факт нападения на сотрудника.