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Очевидец: В Туле по двору дома ходил голый мужчина в одеяле
Фото: https://vk.com/tulazest

Очевидец: В Туле по двору дома ходил голый мужчина в одеяле

Когда на место приехал наряд полиции, буян не пожелал утихомириваться.

Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей некоторых дворов по ул. Кирова. По словам очевидцев, в районе часа, рядом с домом № 17 начал дебоширить раздетый мужчина. Завернувшись в одеяло, он слонялся по улице и громко кричал.
 
Когда на место приехал наряд полиции, буян не пожелал утихомириваться. После этого мужчину задержали и отвезли в райотдел.
 
Некоторые региональные СМИ сообщили, что дебошир якобы ударил полицейского. Однако, в пресс-службе УМВД России по Тульской области опровергли факт нападения на сотрудника.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:01 +6
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