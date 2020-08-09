В Туле ночью горел банный комплекс

Фото Оксаны Мартыновой

На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов.

Рано утром 9 августа в поселке Октябрьский произошел серьезный пожар. Как сообщил Myslo очевидец, загорелся банный комплекс, который находится в 28-м проезде. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, сообщение о происшествии поступило в 3.55 утра, открытое горение было ликвидировано 4.39. Одна постройка сгорела полностью, вторая частично повреждена огнем. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Фото и видео предоставлены Оксаной Мартыновой

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