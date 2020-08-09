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В Туле ночью горел банный комплекс
Фото Оксаны Мартыновой

В Туле ночью горел банный комплекс

На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов.

Рано утром 9 августа в поселке Октябрьский произошел серьезный пожар. Как сообщил Myslo очевидец, загорелся банный комплекс, который находится в 28-м проезде.
 
 
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, сообщение о происшествии поступило в 3.55 утра, открытое горение было ликвидировано 4.39.  Одна постройка сгорела полностью, вторая частично повреждена огнем.
 

 

 
На месте происшествия работали семь пожарных расчетов. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. 
 
Фото и видео предоставлены Оксаной Мартыновой.
 
 

 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7−962−272−02−02 (WhatsApp, Viber 24/7).
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:00 +7
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