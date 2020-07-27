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Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко хочет остаться в команде
Фото пресс-службы «Арсенала».

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко хочет остаться в команде

В видеоинтервью клубной пресс-службе футболист рассказал, каким для него и для команды получился сезон.

Лучший бомбардир «Арсенала» Евгений Луценко оценил сезон для команды на 4 с минусом:

— Потому что как минимум мы должны были шестое место завоевывать. Были планы, и если бы не весенний отрезок, который мы провалили, всё бы получилось.

Нападающий рассказал, как футболисты «Арсенала» пережили серию поражений.

— Что касается весеннего отрезка, были критические моменты в команде: и на повышенных разговаривали, где-то собирались отдельно коллективом на базе поговорить, руководство с нами часто разговаривало, тренеры…

Но как показала практика, это привело к тому, что наши поражения затягивались. Приняли решение, что Черевченко уйдет с поста. Затем был эмоциональный подъем у команды. Как и всегда бывает, когда любого тренера убирают и приходит другой, у команды начинается совсем другая жизнь. Это решение было неизбежно, так не должно продолжаться — пять поражений подряд.

Евгений заявил, что такая перезагрузка пошла на пользу команде.

— Мы достойно вылезли из той ситуации, в которой в принципе не должны были быть.

После вылета из Лиги Европы «Арсенал» получил много негатива — от СМИ, от болельщиков. Так зачем вообще евротурнир нужен был оружейникам?

— Затем, чтобы сыграть в квалификации, выйти в группу… Чтобы все знали об этом городе, этой команде. Тем более всё это возможно. В тот момент, когда мы попали в Лигу Европы, были не готовы.

Также Евгений Луценко раскрыл секрет, как ему удалось забить столько голов в сезоне.

— Всё зависит, во-первых, оттого, что творится внутри команды, и от партнеров. Тот футбол, который важен центрфорварду, есть в Туле.

По поводу планов на будущее, нападающий ответил так:

— У меня есть контракт с командой. Как минимум его нужно до конца отработать. В будущем же хотелось бы остаться не только в «Арсенале», но и вообще в футболе. Потому что играть мне осталось недолго, года 3−4. Хотелось бы, чтобы меня запомнили как хорошего игрока.

Больше информации смотрите в видеоинтервью:

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:47 +8
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