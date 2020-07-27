За неделю в Тульской области более 36 тысяч водителей превысили скорость

Фото из архива Myslo.

С 20 по 26 июля сотрудники Госавтоинспекции выявили 38 667 нарушений правил дорожного движения. Из них:

36532 водителя привлечены к ответственности по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения);

63 водителя — по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей);

71 водитель — по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения);

68 водителей — по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (тонировка);

85 водителей — за пьяную езду.

Кроме того, инспекторам ГИБДД попались 12 автомобилистов, ранее лишенных прав.

Также сообщается, что 1836 административных материалов составлены за иные нарушения ПДД.

209 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.