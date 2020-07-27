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За неделю в Тульской области более 36 тысяч водителей превысили скорость
Фото из архива Myslo.

За неделю в Тульской области более 36 тысяч водителей превысили скорость

На нарушителей составлены протоколы.

С 20 по 26 июля сотрудники Госавтоинспекции выявили 38 667 нарушений правил дорожного движения. Из них:
 
  • 36532 водителя привлечены к ответственности по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения);
  • 63 водителя — по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей);
  • 71 водитель — по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения);
  • 68 водителей — по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (тонировка);
  • 85 водителей — за пьяную езду.

Кроме того, инспекторам ГИБДД попались 12 автомобилистов, ранее лишенных прав.

Также сообщается, что 1836 административных материалов составлены за иные нарушения ПДД.

209 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:15 +2
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