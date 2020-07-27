Фото из архива Myslo.
За неделю в Тульской области более 36 тысяч водителей превысили скорость
На нарушителей составлены протоколы.
С 20 по 26 июля сотрудники Госавтоинспекции выявили 38 667 нарушений правил дорожного движения. Из них:
- 36532 водителя привлечены к ответственности по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения);
- 63 водителя — по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей);
- 71 водитель — по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения);
- 68 водителей — по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (тонировка);
- 85 водителей — за пьяную езду.
Кроме того, инспекторам ГИБДД попались 12 автомобилистов, ранее лишенных прав.
Также сообщается, что 1836 административных материалов составлены за иные нарушения ПДД.
209 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.
Другие статьи по темам
Место