Фото fc-ural.ru.
Тульский «Арсенал» оштрафовали на 100 тысяч рублей
Таковы последствия матча оружейников с «Уралом».
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал тульский «Арсенал» по итогам игры с «Уралом». Сообщается, что оружейники должны выплатить 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды.
Речь идет о том, что семь футболистов «Арсенала» — Хлусевич, Хагуш, Кингс Кангва, Чаушич, Ломовицкий, Банда и Ткачев — в ходе матча получили желтые карточки.
Напомним, матч с «Уралом» завершился победой туляков со счетом 3:1. Голы у нас забили Хлусевич, Пантелеев и Ткачев.
16 июля, в 11:50, 11 1681 1
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