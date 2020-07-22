Тульский «Арсенал» оштрафовали на 100 тысяч рублей

Фото fc-ural.ru.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал тульский «Арсенал» по итогам игры с «Уралом». Сообщается, что оружейники должны выплатить 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды.

Речь идет о том, что семь футболистов «Арсенала» — Хлусевич, Хагуш, Кингс Кангва, Чаушич, Ломовицкий, Банда и Ткачев — в ходе матча получили желтые карточки.

Напомним, матч с «Уралом» завершился победой туляков со счетом 3:1. Голы у нас забили Хлусевич, Пантелеев и Ткачев.