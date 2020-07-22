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Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!

Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!

Основная площадка осталась прежней — это Казанская набережная, а специальные тематические события будут в каждом районе города.

У нас хорошие новости для всех, кто любит отдыхать с пользой для тела и ума, в замечательной компании и с интересными людьми. Тульский «Газон» наконец-то расширил границы и вернулся из интернета в город. Теперь всем вместе заниматься спортом, участвовать в играх, учиться иностранным языкам и участвовать в мастер-классах можно на свежем воздухе!
 
Первый в этом году офлайн-день «Газона» прошел 21 июля на четырех площадках: на Казанской набережной были «Языковая среда», «Игротека» и фитнес-тренировка, а в сквере возле ТЦ «Тройка» — «Добролето» и игротека в рамках проекта «Газон на районе».
 
 
Так, на «Языковой среде» представитель школы Joy School провела занятие по английскому языку. Урок прошел в доступной, в том числе и игровой и понятной даже новичкам форме. Куратор площадки неформального образования Мария Исакова рассказала, что пришли как новые участники, так и те, кто раньше учился иностранному языку через приложение Zoom и знает преподавателя еще с прошлого года.
 
 
Кстати, присоединиться можно в любой момент — бесплатная регистрация открыта для всех в группе «Газона».
 

Марина Абамова, участница

– Это мое самое первое занятие в «Языковой среде». Узнала про него из объявления в группе и решила прийти. Может быть, буду участвовать и в других уроках. Еще не определилась, но тут мне понравилось!
 
 
Актуальную афишу «Газона» можно прочитать на сайте зарядка-тула.рф, на агрегаторе сервисов МЫДОМА и в группе проекта «Газон»
 
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Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 1
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 2
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 3
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 4
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 5
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 6
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 7
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 8
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 9
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 10
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 11
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 12
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 13
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 14
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 15
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 16
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 17
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 18
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 19
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 20
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 21
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 22
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 23
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 24
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 25
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 26
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 27
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 28
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 29
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 30
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 31
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 32
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 33
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 34
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 35
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 36
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 37
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 38
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 39
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 40
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 41
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 42
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 43
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 44
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 45
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 46
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 47
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 48
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 49
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 50
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 51
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 52
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 53
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 54
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 55
Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 56
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Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!, Фото: 58
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:35 +3
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