Тульский «Газон» расширил границы и вернулся в офлайн!

У нас хорошие новости для всех, кто любит отдыхать с пользой для тела и ума, в замечательной компании и с интересными людьми. Тульский «Газон» наконец-то расширил границы и вернулся из интернета в город. Теперь всем вместе заниматься спортом, участвовать в играх, учиться иностранным языкам и участвовать в мастер-классах можно на свежем воздухе!

Первый в этом году офлайн-день «Газона» прошел 21 июля на четырех площадках: на Казанской набережной были «Языковая среда», «Игротека» и фитнес-тренировка, а в сквере возле ТЦ «Тройка» — «Добролето» и игротека в рамках проекта «Газон на районе».

Так, на «Языковой среде» представитель школы Joy School провела занятие по английскому языку. Урок прошел в доступной, в том числе и игровой и понятной даже новичкам форме. Куратор площадки неформального образования Мария Исакова рассказала, что пришли как новые участники, так и те, кто раньше учился иностранному языку через приложение Zoom и знает преподавателя еще с прошлого года.

Кстати, присоединиться можно в любой момент — бесплатная регистрация открыта для всех в группе «Газона».

Марина Абамова, участница – Это мое самое первое занятие в «Языковой среде». Узнала про него из объявления в группе и решила прийти. Может быть, буду участвовать и в других уроках. Еще не определилась, но тут мне понравилось!

зарядка-тула.рф, на агрегаторе сервисов «Газон» Актуальную афишу «Газона» можно прочитать на сайте, на агрегаторе сервисов МЫДОМА и в группе проекта

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