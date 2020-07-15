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В Екатеринбурге стартовал матч «Арсенал» – «Урал»

В Екатеринбурге стартовал матч «Арсенал» – «Урал»

Игра началась в 16.00 на стадионе «Екатеринбург Арена».

Лишь два матча осталось сыграть в этом мучительно долгом сезоне нашему «Арсеналу». В среду оружейники проведут встречу 29-го тура чемпионата России на поле «Урала». С екатеринбуржцами арсенальцы играют неудачно, но пора бы уже положить конец невезению и расплатиться по старым долгам. Матч первого круга состоялся 22 сентября в Туле завершился вничью 1:1.

Стартовые составы

«Арсенал»: Михаил Левашов, Александр Довбня, Максим Беляев, Кингс Кангва, Эванс Кангва, Даниил Лесовой, Евгений Луценко, Владислав Пантелеев, Анри Хагуш, Даниил Хлусевич, Горан Чаушич.

«Урал»: Ярослав Годзюр, Игорь Калинин, Мацей Вилюш, Денис Кулаков, Эрик Бикфалви, Роман Емельянов, Петрюс Бумаль, Рафал Аугустыняк, Дмитрий Ефремов, Андрей Егорычев, Михал Кухарчик.

В турнирной таблице «Арсенал» и «Урал» соседи. У туляков 34 очка (10-е место), у екатеринбуржцев — 35 (8-я позиция). В случае успеха красно-желтые не только обойдут оппонента, но и получат шанс побороться за итоговое шестое место. Если «Зенит» станет обладателем Кубка России, 6-е место, как и год назад, будет еврокубковым.

В Екатеринбурге сейчас +36 градусов, играть будет тяжело. Болеем за туляков! Текстовая трансляция сегодня будет здесь.

 

Сюжет: Арсенал
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