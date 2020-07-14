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Аджоев о переговорах с Ганчаренко: «Давайте напишем, что Моуринью к нам приезжает. Тоже поверите?»

Аджоев о переговорах с Ганчаренко: «Давайте напишем, что Моуринью к нам приезжает. Тоже поверите?»

Президент ПФК «Арсенал» заявил, что клуб ни с кем сейчас не ведет переговоры.

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал «Спортбоксу» информацию о переговорах с главным тренером ЦСКА Виктором Ганчаренко.

— Не слушайте и не читайте эту чушь. У него есть своя команда. Давайте напишем, что Моуринью к нам приезжает. Тоже поверите? У нас есть хорошие тренеры, пока они справляются. И меня они устраивают. Я ими доволен. Никаких переговоров ни с кем не ведем, — заявил Аджоев.

Напомним, недавно тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подал в отставку, вместе с ним ушел и весь тренерский штаб. Команду к чемпионату готовят Сергей Подпалый и Николай Ковардаев.

СМИ сообщают о кандидатах на пост главного тренера оружейников. Так, речь идет об экс-наставнике «Ахмата» Рашиде Рахимове, тренере ЦСКА Викторе Ганчаренко и др.

К слову, сам тренер просит писать его фамилию именно так, через «а».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:14 +1
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