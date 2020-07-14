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В Тульской области 61 новый случай коронавируса

В Тульской области 61 новый случай коронавируса

За весь период COVID-19 заболели 7629 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов.

42 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За  сутки в России выявлено 6248 новых случаев коронавируса, зафиксировано 175 смертей, полностью выздоровели 8 804 человека.

Всего в стране выявлено 739 947 случаев коронавируса, зафиксировано 11 614 летальных исходов, выздоровели 512 825 человек.

Сюжет: Коронавирус
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