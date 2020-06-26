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Матч «Арсенал» – «Ахмат»: на каких условиях болельщиков пустят на трибуны

Матч «Арсенал» – «Ахмат»: на каких условиях болельщиков пустят на трибуны

Маски и перчатки пока обязательные атрибуты зрителей.

1 июля в Туле на Центральном стадионе состоится матч 25-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Ахматом». Начало игры в 17.30. Трибуны будут заполнены на 10%.

Пресс-служба тульского клуба обращает внимание, что посетить игру смогут только владельцы сезонных абонементов. Вход на территорию стадиона — со стороны проспекта Ленина через центральные ворота стадиона.

Перед входом у всех болельщиков бесконтактным способом стюарды измерят температуру тела — если она более 37°, на стадион человека не пропустят. Эта процедура ждет и фанатов, которые планируют приехать на стадион по пропускам на личном автотранспорте.

Доступ на трибуну — строго в масках и перчатках.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в них нужно находиться все время матча.

Зрителей рассадят на трибунах с учетом дистанции в 1,5−2 метра. Каждое место будет обозначено специальной маркировкой. 4−5 сектора западной трибуны переведены в «чистую» зону и будут закрыты для зрителей.

Владельцы абонементов на места в этих секторах смогут расположиться на этой же трибуне в 1−3 и 6−8 секторах соответственно. Распределение мест будет осуществляться по мере заполнения данных секторов.

Вход болельщиков на восточную трибуну с абонементами на 1−4 сектора будет осуществляться через северо-восточные ворота, а владельцев абонементов на места с 5−8 сектора — через юго-восточные.

Туляков просят приехать на стадион заранее.

Обратите внимание, что с учетом эпидемиологической ситуации в регионе и предложений главного санитарного врача Тульской области условия посещения домашних матчей ПФК «Арсенал» могут быть скорректированы.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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