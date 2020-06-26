Матч «Арсенал» – «Ахмат»: на каких условиях болельщиков пустят на трибуны
Маски и перчатки пока обязательные атрибуты зрителей.
1 июля в Туле на Центральном стадионе состоится матч 25-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Ахматом». Начало игры в 17.30. Трибуны будут заполнены на 10%.
Пресс-служба тульского клуба обращает внимание, что посетить игру смогут только владельцы сезонных абонементов. Вход на территорию стадиона — со стороны проспекта Ленина через центральные ворота стадиона.
Перед входом у всех болельщиков бесконтактным способом стюарды измерят температуру тела — если она более 37°, на стадион человека не пропустят. Эта процедура ждет и фанатов, которые планируют приехать на стадион по пропускам на личном автотранспорте.
Доступ на трибуну — строго в масках и перчатках.
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в них нужно находиться все время матча.
Зрителей рассадят на трибунах с учетом дистанции в 1,5−2 метра. Каждое место будет обозначено специальной маркировкой. 4−5 сектора западной трибуны переведены в «чистую» зону и будут закрыты для зрителей.
Владельцы абонементов на места в этих секторах смогут расположиться на этой же трибуне в 1−3 и 6−8 секторах соответственно. Распределение мест будет осуществляться по мере заполнения данных секторов.
Вход болельщиков на восточную трибуну с абонементами на 1−4 сектора будет осуществляться через северо-восточные ворота, а владельцев абонементов на места с 5−8 сектора — через юго-восточные.
Туляков просят приехать на стадион заранее.
Обратите внимание, что с учетом эпидемиологической ситуации в регионе и предложений главного санитарного врача Тульской области условия посещения домашних матчей ПФК «Арсенал» могут быть скорректированы.