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Футболисты и тренеры «Арсенала» сдали тесты на коронавирус

Футболисты и тренеры «Арсенала» сдали тесты на коронавирус

О результатах рассказала клубная пресс-служба.

Футболисты тульского «Арсенала», тренерский штаб, персонал и сотрудники офиса прошли тестирование на коронавирус. Все тесты дали отрицательный результат.

Отметим, ранее появилась информация, что экспресс-тест генерального директора клуба Дмитрия Балашова показал положительный результат на COVID-19. Повторный тест коронавируса не выявил.

К слову, футболистам других клубов повезло меньше. У игроков «Оренбурга», «Динамо» и «Ростова» подтвердилась коронавирусная инфекция.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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