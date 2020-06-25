Футболисты и тренеры «Арсенала» сдали тесты на коронавирус
О результатах рассказала клубная пресс-служба.
Футболисты тульского «Арсенала», тренерский штаб, персонал и сотрудники офиса прошли тестирование на коронавирус. Все тесты дали отрицательный результат.
Отметим, ранее появилась информация, что экспресс-тест генерального директора клуба Дмитрия Балашова показал положительный результат на COVID-19. Повторный тест коронавируса не выявил.
К слову, футболистам других клубов повезло меньше. У игроков «Оренбурга», «Динамо» и «Ростова» подтвердилась коронавирусная инфекция.
20 июня, в 18:33, 191 7788 1
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