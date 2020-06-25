Футболисты и тренеры «Арсенала» сдали тесты на коронавирус

Футболисты тульского «Арсенала», тренерский штаб, персонал и сотрудники офиса прошли тестирование на коронавирус. Все тесты дали отрицательный результат.

Отметим, ранее появилась информация, что экспресс-тест генерального директора клуба Дмитрия Балашова показал положительный результат на COVID-19. Повторный тест коронавируса не выявил.

К слову, футболистам других клубов повезло меньше. У игроков «Оренбурга», «Динамо» и «Ростова» подтвердилась коронавирусная инфекция.