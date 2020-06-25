В Тульской области стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

О том, как проходит первый день голосования, рассказали Павел Веселов, Александр Ломовцев и Галина Фомина.

С 25 июня началось общероссийское голосование по вопросу одобрения внесения изменения в Конституцию. На территории Тульской области открылись все 1093 участков для голосования. А в работе задействовали более 11 тысяч членов избирательной комиссии всех уровней.

Как отметил председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, избирательные участки будут работать до 1 июля в режиме с 8.00 до 20.00.

Также проголосовать можно не только на избирательном участке, но и на дому. Проголосовать вне помещений для голосования может любой желающий.

Павел Веселов - На сегодняшний день поступило 87108 обращений от туляков, которые пригласили членов комиссии с переносной урной на дом. Причем из них 1494 заявления подали через портал «Госуслуги», что для нас стало приятной неожиданностью.

Как рассказал Павел Веселов, голосование вне избирательных участков будет длиться всю неделю до 1 июля. Избиратели, которые хотят принять участие в голосовании на дому, могут до 17.00 1 июля обратиться в свою участковую избирательную комиссию или по телефону «горячей линии» 8-800-700-71-22.

«Особо подчеркну, что в Тульской области в соответствии с Указом губернатора сохраняется обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Это не помешает им реализовать свое право на участие в голосовании. Они могут воспользоваться одним из методов подачи заявления, после чего к ним придут с переносной урной для голосования», - заявил председатель избирательной комиссии.

Также Павел Веселов рассказал о том, как соблюдаются принципы открытости и прозрачности голосования. Избирательная комиссия Тульской области приняла решение об использовании при проведении голосования системы видеонаблюдения.

«Средства видеонаблюдения будут вести запись с 25 июня по 1 июля на 171 участке для голосования в Туле и Ленинском районе. Камеры установлены так, чтобы не нарушать тайну голосования. В обзор попадают урны для голосования и места работы со списками избирателей, где также будет проводиться итоговый подсчет голосов», - сказал Павел Веселов.

Председатель избирательной комиссии Тульской области также подчеркнул, что одной из важных задач в период проведения голосования остается сохранность бюллетеней и их неприкосновенность в течение всех семи дней голосования.

«Для этого члены избирательной комиссии будут использовать сейф-пакеты, которые после каждого дня голосования будут помещаться бюллетени. Далее эти пакеты опечатываются специальными саморазрушающимися печатями и к каждому пакету прилагается акт, в котором фиксируется число проголосовавших. Пакеты вскроют только 1 июля после официального завершения работы избирательных участков», - заявил Веселов.

О санитарно-эпидемиологической безопасности на участках для голосования рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев. Он подчеркнул, что ведомством совместно с ЦИК были разработаны рекомендации по комплектации всех участков для голосования.

Александр Ломовцев - Все участки оснащены дезинфицирующими ковриками, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами. Для каждого участника голосования подготовлен герметичный пакет со средствами индивидуальной защиты. В него входят одноразовые перчатки и маска, а также индивидуальная ручка. Сами же члены избирательной комиссии оснащены одноразовыми халатами, масками и перчатками.

Председатель общественной палаты Тульской области Галина Фомина рассказала об общественном наблюдении в ходе общероссийского голосования. Масштабное наблюдение гарантирует соблюдение норм и правил порядка голосования на избирательных участках. Уже на сегодняшний день в адрес общественной палаты поступило 8122 заявления для принятия участия в качестве наблюдателя на голосовании.

Галина Фомина - На базе общественной палаты Тульской области размещен штаб центра общественного мониторинга и контроля. С его помощью осуществляется наблюдение за ситуацией на избирательных участках и обеспечивается гласность и легитимность голосования.

Также с сегодняшнего дня работает «горячая линия» +7 (910) 168-20-55 или +7(4872) 24-51-29, на которой юристы отвечают на вопросы, связанные не только с правомерностью действий на избирательных участках, но и эпидемиологической безопасности.

Руководитель ассоциации «Независимое общественное наблюдение» (НОМ) Андрей Белобрагин отметил, что его организация сформировала 14 мобильных групп для наблюдения на участках. У этих групп меньше полномочий, чем у наблюдателей от Общественной Палаты, но их плюс в мобильности – группы могут перемещаться между участками.