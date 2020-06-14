Болельщики смогут попасть на домашние матчи «Арсенала» только по абонементам и паспортам

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«Хочется предупредить наших болельщиков, чтобы не продавали свои абонементы», – заявил президент клуба Гурам Аджоев.

Болельщики «Арсенала», купившие с рук абонементы на домашние матчи команды, всё равно не смогут попасть на стадион.

- Вход на стадион для владельцев абонементов будет осуществляться по паспортам. Попасть на стадион, купив абонемент с рук, не получится, необходимо будет предъявить удостоверение личности, оно должно совпадать с тем, что указано на абонементе. Хочется предупредить наших болельщиков, чтобы не продавали свои абонементы, — заявил Гурам Аджоев в интервью РИА « Новости ».

Напомним, 20 июня «Арсенал» на своем поле примет московский «Спартак». Ранее Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей Премьер-лиги при болельщиках, заполняемость стадиона при этом должна быть не более 10%.