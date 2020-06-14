Фото из архива Myslo.
Болельщики смогут попасть на домашние матчи «Арсенала» только по абонементам и паспортам
«Хочется предупредить наших болельщиков, чтобы не продавали свои абонементы», – заявил президент клуба Гурам Аджоев.
Болельщики «Арсенала», купившие с рук абонементы на домашние матчи команды, всё равно не смогут попасть на стадион.
- Вход на стадион для владельцев абонементов будет осуществляться по паспортам. Попасть на стадион, купив абонемент с рук, не получится, необходимо будет предъявить удостоверение личности, оно должно совпадать с тем, что указано на абонементе. Хочется предупредить наших болельщиков, чтобы не продавали свои абонементы, — заявил Гурам Аджоев в интервью РИА «Новости».
Напомним, 20 июня «Арсенал» на своем поле примет московский «Спартак». Ранее Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей Премьер-лиги при болельщиках, заполняемость стадиона при этом должна быть не более 10%.
6 июня, в 13:04, 39 4803 1
4 июня, в 14:24, 20 1329 2
3 июня, в 14:52, 3 1919 3
2 июня, в 17:40, 14 1935 3
Другие статьи по темам
Место