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Тульский «Арсенал» проведет карантинный Кубок по киберфутболу

Тульский «Арсенал» проведет карантинный Кубок по киберфутболу

Стать участником может любой желающий.

ПФК «Арсенал» объявил регистрацию на всероссийский турнир по PES-2020 на консоли PS4 — карантинный Кубок по киберфутболу.

Как сообщает пресс-служба клуба, борьбу за главный трофей будут вести 64 геймера. Система розыгрыша олимпийская, навылет. Матчи будут проходиться в формате 1×1.

Обязательные условия участия:

  • возраст — от 14 до 50 лет,
  • наличие подписки PS+,
  • наличие PS4.

Количество участников ограничено. Заявки нужно отправлять на почту press@arsenaltula.ru (с пометкой: «Заявка на турнир»). В письме обязательно должно быть указано: имя, фамилия, дата рождения, PSN ID, город, мобильный телефон и ссылка на страницу ВКонтакте.

Главный приз: футболка с автографами футболистов.

Призеры всероссийского турнира получат ценные призы от «Арсенала» и получат возможность посетить один из матчей оружейников.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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