Тульский «Арсенал» проведет карантинный Кубок по киберфутболу

ПФК «Арсенал» объявил регистрацию на всероссийский турнир по PES-2020 на консоли PS4 — карантинный Кубок по киберфутболу.

Как сообщает пресс-служба клуба, борьбу за главный трофей будут вести 64 геймера. Система розыгрыша олимпийская, навылет. Матчи будут проходиться в формате 1×1.



Обязательные условия участия:

возраст — от 14 до 50 лет,

наличие подписки PS+,

наличие PS4.

Количество участников ограничено. Заявки нужно отправлять на почту press@arsenaltula.ru (с пометкой: «Заявка на турнир»). В письме обязательно должно быть указано: имя, фамилия, дата рождения, PSN ID, город, мобильный телефон и ссылка на страницу ВКонтакте.

Главный приз: футболка с автографами футболистов.

Призеры всероссийского турнира получат ценные призы от «Арсенала» и получат возможность посетить один из матчей оружейников.