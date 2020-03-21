В Узловском районе полицейские всю ночь разыскивали пропавшего ребенка

Мальчика нашли спящим на лестничной площадке в одном из многоквартирных домов.

20 марта около 10 часов вечера в полицию поступило сообщение о пропаже 12-летнего мальчика. Отец ребенка пояснил, что днем сын ушел из дома в поселке Брусянский и не вернулся.

- Незамедлительно на поиски пропавшего мальчика был ориентирован весь личный состав отдела полиции, были организованы разыскные мероприятия, в рамках которых обследовались близлежащие дворы, досматривались подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, проверялись нежилые и заброшенные здания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Около двух часов ночи сотрудник уголовного розыска обнаружил спящего мальчика на лестничной площадке пятого этажа многоквартирного жилого дома.

По предварительной информации никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Полиция проводит проверку по данному факту. Составлен административный протокол по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».