Как «Арсенал» готовится к домашнему матчу с «Рубином»: фоторепортаж
Команда Леонида Слуцкого сыграет в Туле с оружейниками 14 марта.
Тульский «Арсенал» готовится к матчу с казанским «Рубином». Напомним, игра состоится 14 марта в Туле в 19.00. Билеты уже в продаже.
Сегодня, 11 марта, журналисты посетили открытую тренировку оружейников, которая прошла на клубной базе в Мясново. Отметим, что за тренировочным процессом также наблюдал президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев.
У «Рубина» в зимнее межсезонье произошли серьезные перемены. Казанцы пригласили на пост тренера Леонида Слуцкого, провели неплохую трансферную кампанию. Так, команду усилили Дмитрий Тарасов, Пабло Сантос, Оливер Абильдгор и др.
Несмотря на это, в двух первых играх после возобновления чемпионата «Рубин» набрал всего одно очко — сыграл вничью с «Тамбовом» и проиграл «Крыльям Советов». Сейчас команда Слуцкого располагается на 14-м месте в турнирной таблице.
Защитник «Арсенала» Максим Беляев поделился ожиданиями от предстоящего матча с казанцами:
Максим Беляев
– Давно мы дома не играли! Хочется снова почувствовать атмосферу домашнего стадиона. Надеемся, что болельщики придут нас поддержать в максимальном количестве. Мы постараемся их порадовать.
— «Рубин» — сложная команда для «Арсенала». Как готовитесь к матчу?
– Со всеми командами тяжело играть, «Рубин» — не исключение. Более подробно будем его изучать ближе к матчу. Сейчас больше на своей игре сосредотачиваемся.
— В целом после «Оренбурга» команда отошла психологически? Такое поражение, может, где-то команда его не заслуживала…
– Перед этим у нас была серия из трех побед, сейчас проиграли. Ничего страшного. Вся борьба впереди, ни в коем случае не надо вешать нос. Есть следующий матч — надо выигрывать, и всё будет отлично.
— Может, игра с «Оренбургом» как-то мобилизует внутренние силы, чтобы доказать, что вы незаслуженно проиграли?
– Такие поражения можно из минуса превратить в плюс – более злыми подойти к следующему матчу.
Защитник «Арсенала» Анри Хагуш рассказал, как команда настраивается на игру с «Рубином»:
Анри Хагуш
– «Рубин» — команда неприятная. Но мы играем первую в этом году игру дома. Думаю, настрой будет запредельный. Плюс еще на выезде проиграли. Дома порадуем наших болельщиков!
— Чего «Арсеналу» не хватило в «Оренбурге»?
– Не хватило победы. Первый гол был курьезный. Но нам надо было не останавливаться, а более агрессивно играть. У соперника желания было больше, вот что не порадовало.
Анри Хагуш отметил, что в первом круге у «Рубина» был другой тренер. А со Слуцким казанцы наверняка будут играть в более атакующий футбол.
– Нам отступать нельзя. Таблица очень плотная, предстоит очень хороший матч.
— Соскучились по болельщикам?
– Конечно! Мы столько их не видели. Думаю, придет много болельщиков. Хочу пригласить их на матч. Нам будет очень приятна ваша поддержка, так что ждем вас на игре!