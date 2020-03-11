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Как «Арсенал» готовится к домашнему матчу с «Рубином»: фоторепортаж

Как «Арсенал» готовится к домашнему матчу с «Рубином»: фоторепортаж

Команда Леонида Слуцкого сыграет в Туле с оружейниками 14 марта.

Тульский «Арсенал» готовится к матчу с казанским «Рубином». Напомним, игра состоится 14 марта в Туле в 19.00. Билеты уже в продаже.

Сегодня, 11 марта, журналисты посетили открытую тренировку оружейников, которая прошла на клубной базе в Мясново. Отметим, что за тренировочным процессом также наблюдал президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев.

У «Рубина» в зимнее межсезонье произошли серьезные перемены. Казанцы пригласили на пост тренера Леонида Слуцкого, провели неплохую трансферную кампанию. Так, команду усилили Дмитрий Тарасов, Пабло Сантос, Оливер Абильдгор и др.

Несмотря на это, в двух первых играх после возобновления чемпионата «Рубин» набрал всего одно очко — сыграл вничью с «Тамбовом» и проиграл «Крыльям Советов». Сейчас команда Слуцкого располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

Защитник «Арсенала» Максим Беляев поделился ожиданиями от предстоящего матча с казанцами:

Максим Беляев

– Давно мы дома не играли! Хочется снова почувствовать атмосферу домашнего стадиона. Надеемся, что болельщики придут нас поддержать в максимальном количестве. Мы постараемся их порадовать.

— «Рубин» — сложная команда для «Арсенала». Как готовитесь к матчу?

– Со всеми командами тяжело играть, «Рубин» — не исключение. Более подробно будем его изучать ближе к матчу. Сейчас больше на своей игре сосредотачиваемся.

— В целом после «Оренбурга» команда отошла психологически? Такое поражение, может, где-то команда его не заслуживала…

– Перед этим у нас была серия из трех побед, сейчас проиграли. Ничего страшного. Вся борьба впереди, ни в коем случае не надо вешать нос. Есть следующий матч — надо выигрывать, и всё будет отлично.

— Может, игра с «Оренбургом» как-то мобилизует внутренние силы, чтобы доказать, что вы незаслуженно проиграли?

– Такие поражения можно из минуса превратить в плюс – более злыми подойти к следующему матчу.

Защитник «Арсенала» Анри Хагуш рассказал, как команда настраивается на игру с «Рубином»:

Анри Хагуш

– «Рубин» — команда неприятная. Но мы играем первую в этом году игру дома. Думаю, настрой будет запредельный. Плюс еще на выезде проиграли. Дома порадуем наших болельщиков!

— Чего «Арсеналу» не хватило в «Оренбурге»?

– Не хватило победы. Первый гол был курьезный. Но нам надо было не останавливаться, а более агрессивно играть. У соперника желания было больше, вот что не порадовало.

Анри Хагуш отметил, что в первом круге у «Рубина» был другой тренер. А со Слуцким казанцы наверняка будут играть в более атакующий футбол.

– Нам отступать нельзя. Таблица очень плотная, предстоит очень хороший матч.

— Соскучились по болельщикам?

– Конечно! Мы столько их не видели. Думаю, придет много болельщиков. Хочу пригласить их на матч. Нам будет очень приятна ваша поддержка, так что ждем вас на игре!

Галерея
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 1
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 2
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 3
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 4
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 5
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 6
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 7
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 8
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 9
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 10
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 11
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 12
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 13
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 14
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 15
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 16
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 17
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 18
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 19
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 20
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 21
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 22
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 23
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 24
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 25
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 26
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 27
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 28
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 29
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 30
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 31
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 32
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 33
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 34
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 35
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 36
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 37
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 38
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 39
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 40
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 41
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 42
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 43
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 44
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 45
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Рубином", Фото: 46
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