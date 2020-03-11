Как «Арсенал» готовится к домашнему матчу с «Рубином»: фоторепортаж

Тульский «Арсенал» готовится к матчу с казанским «Рубином». Напомним, игра состоится 14 марта в Туле в 19.00. Билеты уже в продаже.

Сегодня, 11 марта, журналисты посетили открытую тренировку оружейников, которая прошла на клубной базе в Мясново. Отметим, что за тренировочным процессом также наблюдал президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев.

У «Рубина» в зимнее межсезонье произошли серьезные перемены. Казанцы пригласили на пост тренера Леонида Слуцкого, провели неплохую трансферную кампанию. Так, команду усилили Дмитрий Тарасов, Пабло Сантос, Оливер Абильдгор и др.

Несмотря на это, в двух первых играх после возобновления чемпионата «Рубин» набрал всего одно очко — сыграл вничью с «Тамбовом» и проиграл «Крыльям Советов». Сейчас команда Слуцкого располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

Защитник «Арсенала» Максим Беляев поделился ожиданиями от предстоящего матча с казанцами:

Максим Беляев – Давно мы дома не играли! Хочется снова почувствовать атмосферу домашнего стадиона. Надеемся, что болельщики придут нас поддержать в максимальном количестве. Мы постараемся их порадовать.

— «Рубин» — сложная команда для «Арсенала». Как готовитесь к матчу?

– Со всеми командами тяжело играть, «Рубин» — не исключение. Более подробно будем его изучать ближе к матчу. Сейчас больше на своей игре сосредотачиваемся.

— В целом после «Оренбурга» команда отошла психологически? Такое поражение, может, где-то команда его не заслуживала…

– Перед этим у нас была серия из трех побед, сейчас проиграли. Ничего страшного. Вся борьба впереди, ни в коем случае не надо вешать нос. Есть следующий матч — надо выигрывать, и всё будет отлично.

— Может, игра с «Оренбургом» как-то мобилизует внутренние силы, чтобы доказать, что вы незаслуженно проиграли?

– Такие поражения можно из минуса превратить в плюс – более злыми подойти к следующему матчу.

Защитник «Арсенала» Анри Хагуш рассказал, как команда настраивается на игру с «Рубином»:

Анри Хагуш – «Рубин» — команда неприятная. Но мы играем первую в этом году игру дома. Думаю, настрой будет запредельный. Плюс еще на выезде проиграли. Дома порадуем наших болельщиков!

— Чего «Арсеналу» не хватило в «Оренбурге»?

– Не хватило победы. Первый гол был курьезный. Но нам надо было не останавливаться, а более агрессивно играть. У соперника желания было больше, вот что не порадовало.

Анри Хагуш отметил, что в первом круге у «Рубина» был другой тренер. А со Слуцким казанцы наверняка будут играть в более атакующий футбол.

– Нам отступать нельзя. Таблица очень плотная, предстоит очень хороший матч.

— Соскучились по болельщикам?

– Конечно! Мы столько их не видели. Думаю, придет много болельщиков. Хочу пригласить их на матч. Нам будет очень приятна ваша поддержка, так что ждем вас на игре!