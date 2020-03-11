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В Туле бойцы спецподразделений тренировались искать и задерживать преступников
Фото: Управление Росгвардии по Тульской области.

В Туле бойцы спецподразделений тренировались искать и задерживать преступников

Также в ходе занятия сотрудники повышали свои профессиональные навыки в тактической, инженерной, медицинской и огневой подготовке.

Сотрудники СОБРа и ОМОНа провели занятия по слаженности действий во время поиска и задержания условных вооруженных преступников. Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, отрабатывались такие элементы боевого порядка, как проникновение в здание с использованием штурмового трапа для динамического задержания преступника и работа штурмовой группы в помещении. Также они повышали свои профессиональные навыки в тактической, инженерной, медицинской и огневой подготовке.
 
«Занятия подразделений спецназначения – это один из многих элементов сложной системы подготовки, обеспечивающих в конечном итоге безопасность наших граждан», – отметил заместитель командира специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Тульской области полковник полиции Владислав Макаров.
 
Тренировка проводилась в условиях, максимально приближенной к реальной обстановке.
 
В этом году ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Тульской области выполнили уже более 80 задний. Задержан один подозреваемый в преступлении и более 30 человек за административные правонарушения. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра.
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В Туле бойцы спецподразделений тренировались искать и задерживать преступников, Фото: 1
В Туле бойцы спецподразделений тренировались искать и задерживать преступников, Фото: 2
В Туле бойцы спецподразделений тренировались искать и задерживать преступников, Фото: 3
В Туле бойцы спецподразделений тренировались искать и задерживать преступников, Фото: 4
В Туле бойцы спецподразделений тренировались искать и задерживать преступников, Фото: 5
В Туле бойцы спецподразделений тренировались искать и задерживать преступников, Фото: 6
В Туле бойцы спецподразделений тренировались искать и задерживать преступников, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:17 +4
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