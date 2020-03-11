В Туле бойцы спецподразделений тренировались искать и задерживать преступников

Фото: Управление Росгвардии по Тульской области.

Также в ходе занятия сотрудники повышали свои профессиональные навыки в тактической, инженерной, медицинской и огневой подготовке.

Сотрудники СОБРа и ОМОНа провели занятия по слаженности действий во время поиска и задержания условных вооруженных преступников. Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, отрабатывались такие элементы боевого порядка, как проникновение в здание с использованием штурмового трапа для динамического задержания преступника и работа штурмовой группы в помещении. Также они повышали свои профессиональные навыки в тактической, инженерной, медицинской и огневой подготовке.

«Занятия подразделений спецназначения – это один из многих элементов сложной системы подготовки, обеспечивающих в конечном итоге безопасность наших граждан», – отметил заместитель командира специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Тульской области полковник полиции Владислав Макаров.

Тренировка проводилась в условиях, максимально приближенной к реальной обстановке.

В этом году ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Тульской области выполнили уже более 80 задний. Задержан один подозреваемый в преступлении и более 30 человек за административные правонарушения. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра.