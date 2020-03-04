Болельщиков приглашают на матч «Арсенал» – «Рубин»

Фото из архива Myslo.

Болельщиков «Арсенала» приглашают на первый домашний матч весенней части Премьер-лиги. 14 марта оружейники сыграют с казанским «Рубином». Игра состоится в 19.00 на Центральном стадионе.

Время работы касс:

4 марта — 13 марта: с 14.00 до 19.00

В день матча, 14 марта: с 9.00 до 19.45.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести их также можно через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8−953−423−29−60). В день матча билеты на фанатские секторы реализуются в кассах Центрального стадиона.

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) — по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор № 2) осуществляется по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, +74872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Перед матчем с «Рубином» в фан-зоне у красно-желтого мяча вас ждут веселые конкурсы, розыгрыши, выступление группы поддержки ПФК «Арсенал», выразительные мимы, аквагрим, эстафеты и мини-футбол под руководством профессиональных тренеров академии ПФК «Арсенал».

Перед встречей с казанцами пройдет традиционная автограф-сессия с участием футболистов основного состава оружейников.

ПФК «Арсенал» просит болельщиков заблаговременно пройти билетный контроль и видеоидентификацию.