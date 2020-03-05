Туляк задолжал своим детям 199 тысяч рублей

Изображение Igor Ovsyannykov с сайта Pixabay.

В Арсеньевском районе мужчину обязали каждый месяц выплачивать алименты на содержание двух его несовершеннолетних детей. По судебному приказу он был должен отдавать треть своего заработка.

«При этом являясь дееспособным родителем, имеющуюся задолженность по исполнительному производству не погашал, средства на содержание детей в полном объеме не выплачивал, в центр занятости населения с целью трудоустройства не обращался. Размер задолженности по алиментам составил 199 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Местная прокуратура провела по данному факту проверку, а затем направила их в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании алиментщика. Вскоре в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Ход расследования на контроле прокуратуры.