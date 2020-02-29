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БК «Арсенал» в ответной игре проиграл «Тамбову»

БК «Арсенал» в ответной игре проиграл «Тамбову»

Счет в матче – 69:85.

Баскетбольный «Арсенал» уступил «Тамбову» в ответном матче Суперлиги-2. Игра состоялась 28 февраля в «Новом поколении» и завершилась со счетом 69:85 (24:28, 16:20, 11:18, 18:19).

Самым результативным в составе оружейников стал Андрей Куземкин, набравший 28 очков.

Напомним, что первую игру «Арсенал» выиграл со счетом 77:65. Фоторепортаж с матча здесь.

8 и 9 марта тульская команда примет дома «Чебоксарских ястребов». Игры в СК «Новое поколение» состоятся в 17.00 и 19.00 соответственно.

 

«Арсенал» (Тула) — «Тамбов» (Тамбов) — 69:85 (24:28, 16:20, 11:18, 18:19)

Судьи: Бахтеев (Калуга), Гуньков (Хабаровск), Аторин (Псков). Комиссар — Золин (Санкт-Петербург).

«Арсенал»: Синкевич (11), Сизов (2), Попов (4), Дзандзава, Кузёмкин (28) — старт, Мищук (7), Малышев (4), Крыков (2), Винокуров, Щербинский (8), Казюлин (3).

«Тамбов»: Абдулбасиров (6), Гладышев (5), Пасечник (7), Кривых (2), Загретдинов (21) — старт, Чичайкин (9), Агеев (15), Гафаров (4), Грущенко (6), Гаврилов (5), Лидяев (5).

Фолы — 25:18.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:13 +1
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