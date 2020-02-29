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В Тульской области злостный нарушитель ПДД сбил ребенка на пешеходном переходе
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области злостный нарушитель ПДД сбил ребенка на пешеходном переходе

За прошлый год на водителя было составлено 30 административных материалов по статье за превышение скорости.

В Кимовске на ул. Октябрьской 44-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» сбил 10-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

Как отметили в УГИБДД по Тульской области, за прошлый год указанный водитель привлекался к административной ответственности 30 раз по ст. 12.9 ч.2 КоАП РФ — «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час»).

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:46 +1
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