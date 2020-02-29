В Тульской области злостный нарушитель ПДД сбил ребенка на пешеходном переходе

Фото УГИБДД по Тульской области.

За прошлый год на водителя было составлено 30 административных материалов по статье за превышение скорости.

В Кимовске на ул. Октябрьской 44-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» сбил 10-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

Как отметили в УГИБДД по Тульской области, за прошлый год указанный водитель привлекался к административной ответственности 30 раз по ст. 12.9 ч.2 КоАП РФ — «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час»).