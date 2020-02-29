Рейд ГИБДД: На водителей автобусов и маршруток составили более 2000 протоколов

Фото из архива Myslo.

C 27 января по 25 февраля в Тульской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого сотрудники ГИБДД проверили более 6600 транспортных средств, пресекли более 2380 административных правонарушений, совершенных водителями пассажирского транспорта.

Самые частые нарушения:

управление технически неисправным транспортным средством — 660 случаев,

внесение изменений в конструкцию транспортного средства — 6 случаев,

непристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров — более 300 случаев,

нарушение правил эксплуатации и пользования тахографом — 60,

нарушение правил перевозки пассажиров — более 180 случаев.

В Госавтоинспекции сообщили, что по результатам рейда к административной ответственности привлечены 74 должностных и юридических лица за выпуск на линию транспортных средств без тахографа либо без карты водителя; не прошедших технический осмотр; с технической неисправностью; за нарушение правил перевозки организованных групп детей автобусами.