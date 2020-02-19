БК «Арсенал» упустил победу в матче с «Иркутом» за 7 секунд до финальной сирены: фоторепортаж

Итоговый счет в противостоянии – 76:75 в пользу гостей.

Баскетбольный «Арсенал» потерпел обидное поражение в матче с «Иркутом». В ответной игре, которая состоялась 18 февраля в Туле, оружейники уступили сопернику со счетом 75:76 (19:19, 16:16, 17:18, 23:23).

За 18 секунд до финальной сирены арсеналец Павел Сизов вывел нашу команду вперед, а в ответной атаке за семь секунд до конца матча лидер гостей, на мгновение оставшись в одиночестве, реализовал свой единственный трехочковый бросок в матче. Это и принесло победу иркутской команде.

По дабл-даблу в поединке оформили игроки туляков Павел Сизов и Артём Попов.

Следующий свой матч «Арсенал» проведет 21 февраля в Малаховке против местного БК МГАФК в рамках Евразийской баскетбольной лиги.

«Арсенал» (Тула) — «Иркут» (Иркутск) — 75:76 (19:19, 16:16, 17:18, 23:23)

18 февраля. Тула. Спорткомплекс «Новое поколение».

«Арсенал»: Синкевич (3), Кузнецов (12), Сизов (20+11 подборов), Попов (19+11 подборов), Дзандзава (4) — старт, Маринин, Малышев (2), Фёдоров (3), Винокуров, Казюлин (12).

«Иркут»: Шанталей (10), Глазырин (13+10 подборов), Анисимов (15), Михалёв (13), Бырдин (4) — старт, Кузаков, Лисовский (4), Муравьёв (17), Каетано.