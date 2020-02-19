новости
новости
Регистрация
БК «Арсенал» упустил победу в матче с «Иркутом» за 7 секунд до финальной сирены: фоторепортаж

БК «Арсенал» упустил победу в матче с «Иркутом» за 7 секунд до финальной сирены: фоторепортаж

Итоговый счет в противостоянии – 76:75 в пользу гостей.

Баскетбольный «Арсенал» потерпел обидное поражение в матче с «Иркутом». В ответной игре, которая состоялась 18 февраля в Туле, оружейники уступили сопернику со счетом 75:76 (19:19, 16:16, 17:18, 23:23).

За 18 секунд до финальной сирены арсеналец Павел Сизов вывел нашу команду вперед, а в ответной атаке за семь секунд до конца матча лидер гостей, на мгновение оставшись в одиночестве, реализовал свой единственный трехочковый бросок в матче. Это и принесло победу иркутской команде.

По дабл-даблу в поединке оформили игроки туляков Павел Сизов и Артём Попов.

Следующий свой матч «Арсенал» проведет 21 февраля в Малаховке против местного БК МГАФК в рамках Евразийской баскетбольной лиги.

 

«Арсенал» (Тула) — «Иркут» (Иркутск) — 75:76 (19:19, 16:16, 17:18, 23:23)

18 февраля. Тула. Спорткомплекс «Новое поколение».

«Арсенал»: Синкевич (3), Кузнецов (12), Сизов (20+11 подборов), Попов (19+11 подборов), Дзандзава (4) — старт, Маринин, Малышев (2), Фёдоров (3), Винокуров, Казюлин (12).

«Иркут»: Шанталей (10), Глазырин (13+10 подборов), Анисимов (15), Михалёв (13), Бырдин (4) — старт, Кузаков, Лисовский (4), Муравьёв (17), Каетано.

Галерея
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 1
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 2
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 3
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 4
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 5
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 6
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 7
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 8
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 9
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 10
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 11
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 12
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 13
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 14
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 15
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 16
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 17
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 18
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 19
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 20
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 21
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 22
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 23
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 24
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 25
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 26
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 27
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 28
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 29
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 30
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 31
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 32
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 33
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 34
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 35
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 36
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 37
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 38
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 39
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 40
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 41
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 42
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 43
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 44
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 45
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 46
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 47
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 48
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 49
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 50
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 51
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 52
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 53
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 54
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 55
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 56
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 57
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 58
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 59
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 60
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 61
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 62
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 63
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 64
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 65
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 66
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 67
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 68
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 69
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 70
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 71
БК "Арсенал" - БК "Иркут", Фото: 72
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:25 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БК АрсеналбаскетболБК Иркут

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ушел из жизни ветеран войны и почетный гражданин Тулы Алексей Швецов
Ушел из жизни ветеран войны и почетный гражданин Тулы Алексей Швецов
Цирковое представление «13 месяцев. Шоу волшебных фонтанов» ждет туляков
Цирковое представление «13 месяцев. Шоу волшебных фонтанов» ждет туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.