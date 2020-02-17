В Тульской области разыграли путевки на финал чемпионата ЦФО Школьной баскетбольной лиги

Фото Тульской областной федерации баскетбола.

Наш регион представят юноши из команды «Олимп» Киреевска и девушки из «Олимпа» Тулы.

16 февраля в Венёве состоялся региональный финал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Интересно, что в празднике баскетбола приняли участие и три поколения игроков БК «Арсенал», включая нынешнее. Именитые баскетболисты, а также Олимпийская чемпионка Светлана Антипова, сыграли в товарищеском «Матче друзей» против школьных звезд. В противостоянии победила дружба — 44:44.

Призовые места финала Школьной баскетбольной лиги распределились следующим образом:



Юноши:

ШБК «Олимп» (ЦО 1, г. Киреевск). ШБК «Лидер» (ЦО 8, г. Тула). ШБК «Олимп» (Лицей 2, г, Тула).

Девушки:

ШБК «Олимп» (Лицей 2, г. Тула). ШБК «LWBT» (Лицей, г. Новомосковск). ШБК «Юность» (ПСОШ 1, г. Плавск).

Спортсмены Максим Кемпель («Олимп», ЦО 1, г. Киреевск) и Екатерина Ковач («Олимп», лицей №2, Тула) стали обладателями золота, но и получили приз MVP финала турнира.