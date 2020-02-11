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Тульские борцы заняли призовые места на всероссийском турнире
Фото предоставлено участниками соревнований

Тульские борцы заняли призовые места на всероссийском турнире

Соревнования на призы чемпиона Европы и СССР В. Г. Ивлева прошли в подмосковном Подольске.

В турнире по греко-римской борьбе приняли участие юноши в возрасте до 18 лет. В Подольск приехали 150 борцов из 16 регионов России, а также представители Азербайджана, Беларуси и Узбекистана.

Тульскую область представляли борцы новомосковской ДЮСШ № 1. Кирилл Ретюнский занял второе место в категории «до 71 кг». Дмитрий Мартыненко и Ярослав Дьячков в своих весовых категориях получили бронзу. Тренируются ребята под руководством Артёма Николаевича Семёнова.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:13 +3
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Место
НовомосковскПодольск

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