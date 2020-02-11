Как тульским школьникам получить путёвку в «Артек»: инструкция

Путевки в «Артек», «Орленок», «Смену» и «Океан» выдаются школьникам, достигшим успехов в сфере образования, культуры и искусства, а также в спорте и общественной деятельности.

Заявку можно подать через специальный сайт. Там необходимо зарегистрироваться и загрузить в профиль документы, подтверждающие достижения (грамоты, дипломы и т. д.) за последние три года. Для выделения путевки следует обратиться в ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи» и предоставить необходимые документы:

ходатайство о выделении путевки в ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Океан»,

характеристику на ребенка с подробным указанием его достижений за последние три года, подписанное руководителем органа исполнительной власти Тульской области или руководителем органа местного самоуправления муниципального образования Тульской области,

согласие на обработку персональных данных,

предложения на поощрение путевкой обучающихся в ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Океан»,

копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт),

копии документов, подтверждающие достижения, указанные в ходатайстве за последние 3 года,

копию сертификата о прививках.

Путёвки в летние лагеря «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан» выдаются учащимся 5-11 классов в возрасте от 11 до 17 лет.

Доставку детей к месту отдыха (проезд и питание, проездные документы) организует ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи».