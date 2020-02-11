Как тульским школьникам получить путёвку в «Артек»: инструкция
Отдых в знаменитом летнем лагере – одна из форм поощрения талантливых детей.
Путевки в «Артек», «Орленок», «Смену» и «Океан» выдаются школьникам, достигшим успехов в сфере образования, культуры и искусства, а также в спорте и общественной деятельности.
Заявку можно подать через специальный сайт. Там необходимо зарегистрироваться и загрузить в профиль документы, подтверждающие достижения (грамоты, дипломы и т. д.) за последние три года. Для выделения путевки следует обратиться в ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи» и предоставить необходимые документы:
- ходатайство о выделении путевки в ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Океан»,
- характеристику на ребенка с подробным указанием его достижений за последние три года, подписанное руководителем органа исполнительной власти Тульской области или руководителем органа местного самоуправления муниципального образования Тульской области,
- согласие на обработку персональных данных,
- предложения на поощрение путевкой обучающихся в ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Океан»,
- копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт),
- копии документов, подтверждающие достижения, указанные в ходатайстве за последние 3 года,
- копию сертификата о прививках.
Путёвки в летние лагеря «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан» выдаются учащимся 5-11 классов в возрасте от 11 до 17 лет.
Доставку детей к месту отдыха (проезд и питание, проездные документы) организует ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи».
Все подробности можно узнать здесь, а также по телефону: 33-80-93 (доб. 210 или 212), либо в «Тульском областном центре молодежи» по адресу: ул. Демонстрации, д. 134.