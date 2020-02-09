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На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо

На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо

Водитель отказался от госпитализации.

Вечером 9 февраля, напротив дома № 7 на ул. Вильямса в Туле кроссовер Volkswagen Touareg врезался в угол бетонного основания нескольких колодцев. В результате удара автомобиль отбросило на противоположную сторону дороги. Кроме того, машина лишилась левого переднего колеса.

Водитель отказался от госпитализации. Отметим, что бетонная конструкция частично находится на дороге.

Причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо, Фото: 1
На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо, Фото: 2
На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо, Фото: 3
На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо, Фото: 4
На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо, Фото: 5
На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо, Фото: 6
На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо, Фото: 7
На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо, Фото: 8
На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо, Фото: 9
На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо, Фото: 10
На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо, Фото: 11
На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо, Фото: 12
На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо, Фото: 13
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:24 +15
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