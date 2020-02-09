На ул. Вильямса в Туле у Volkswagen Touareg оторвало колесо

Вечером 9 февраля, напротив дома № 7 на ул. Вильямса в Туле кроссовер Volkswagen Touareg врезался в угол бетонного основания нескольких колодцев. В результате удара автомобиль отбросило на противоположную сторону дороги. Кроме того, машина лишилась левого переднего колеса.



Водитель отказался от госпитализации. Отметим, что бетонная конструкция частично находится на дороге.

Причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.