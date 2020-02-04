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Туляки выиграли чемпионат и первенство Москвы по подводному спорту
Фото: ОКСШОР Тула.

Туляки выиграли чемпионат и первенство Москвы по подводному спорту

Поздравляем ребят!

Тульские пловцы приняли участие в чемпионате и первенстве Москвы по подводному спорту. Команда ОКСШОР Тулы привезла с соревнований 30 медалей различного достоинства.

Абсолютной победительницей в категории 12-13 лет стала Ксения Плисина, она завоевала три золота (50 м в/л, 100 м в/л, 200 м в/л).

Неоднократными призерами и победителями стали: Григорий Дудченко, Виктория Ломакина, Вячеслав Комардин, Анастасия Терехова, Денис Бобков, Дарья Бунакова, Иван Ардатов, Кристина Мерзлякова, Роман Пивоваров.

По одной медали в общую копилку внесли Георгий Барановский, Любовь Соколова, Андрей Ломакин, Иван Зимин.

Ксения Плисина, Анастасия Терехова, Вячеслав Комардин, Иван Ардатов выиграли эстафету 4×100м кл/л в категории 12-13 лет.

Спортсменов подготовили тренеры Дудченко П.Г., Васильева М.Ю., Сенникова О.Ф.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:45 0
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