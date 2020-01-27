Тульская Госавтоинспекция проверяет автобусы: 64 нарушения за несколько часов

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Профилактическое мероприятие продлится в областном центре до 25 февраля.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции вместе с другими подразделениями полиции, с представителями Ространснадзора и областного минтранса проверяют пассажирский транспорт в рамках профилактического рейда «Автобус».

В понедельник, 27 января, за несколько часов инспекторы составили 64 административных материала в отношении водителей автобусов. Самое распространенное нарушение – наличие неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Также водители уличены в несоблюдении правил перевозки людей, отсутствии путевой документации и других нарушениях. Рейд «Автобус» продлится до 25 февраля, его цель – профилактика аварий с участием пассажирского транспорта, предупреждение и пресечение нарушений ПДД.