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БК «Арсенал» на выезде дважды обыграл БК «Эльбрус»

БК «Арсенал» на выезде дважды обыграл БК «Эльбрус»

Следующие матчи оружейники проведут в Туле.

Баскетбольный «Арсенал» на выезде дважды обыграл «Эльбрус». Матчи состоялись 18 и 19 января в Черкесске.

В субботу оружейники играли практически вшестером. Три баскетболиста находятся в лазарете: Павел Сизов из-за болезни вообще не поехал на выезд, а Дмитрий Мищук и Андрей Малышев из-за травм смогли отыграть только несколько минут.

– От стартового свистка и до финальной сирены игра держала в напряжении, и шансы одержать победу были равны у обеих команд. В первой половине хозяева демонстрировали очень хороший процент попадания. У нас же в дебюте матча отлично проявил себя Давид Дзандзава, набравший в одиночку все стартовые 9 очков команды, не допустив при этом ни одного промаха, — сообщает пресс-служба тульского клуба.

В итоге первый матч завершился победой наших игроков со счетом 93:91 (25:22, 23:23, 20:22, 25:24).

Второй выездной матч против «Эльбруса» тульская команда ожидала с большой опаской, ведь усеченный состав из шести полноценно боеспособных игроков потратил много сил днем ранее. Но «Арсенал» умеет удивлять.

– Наши игроки намного аккуратнее обращались с мячом, допустив всего пять потерь, против 11 до этого. Хозяева же наоборот больше теряли мяч. Также «Арсенал» выиграл щит — 34:32, — отметила пресс-служба.

Оружейники постепенно нарастили свое преимущество, набирая в каждой из четвертей не менее 27 очков, а четвертый отрезок оказался и вовсе «нокаутирующим» для хозяев — 45 очков забил «Арсенал» сопернику, в сумме же набрав 129. К слову, этот показатель является вторым в этом сезоне — до рекорда нашим парням не хватило двух очков.

Итог ответного матча — 129:80 (27:21, 30:20, 27:22, 45:17) в пользу туляков.

Следующие игры «Арсенал» проведет в Туле — 23 и 24 января сыграет против майкопского «Динамо», 27 и 28 января — против «Динамо» из Магнитогорска. Начало всех матчей в 19.00. Именно в этих играх и решится судьба первых трех мест, гарантирующих место в плей-офф.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:24 +1
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