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В страшной аварии на трассе Тула – Новомосковск пострадали два человека: репортаж

В страшной аварии на трассе Тула – Новомосковск пострадали два человека: репортаж

По предварительной информации, водитель грузовика уснул за рулем.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 20 января на 10-м километре автодороги Тула – Новомосковск, неподалеку от Большой Еловой, произошло столкновение легковушки Kia Rio и грузовой «Газели». Kia двигалась в направлении Новомосковска, «Газель» — в сторону Тулы.

По имеющейся на данный момент информации, водитель грузовика сообщил сотрудникам экстренных служб, прибывших на место ДТП, что уснул за рулем. В результате его автомобиль выехал на встречную полосу и протаранил Kia.

На момент публикации новости на месте работают две бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД. В результате ДТП с травмами госпитализировали 34-летнего водителя Kia и 40-летнего водителя «Газели». На момент госпитализации они оба были в сознании.

Движение на данном участке трассы не затруднено: оба автомобиля находятся вне проезжей части.

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:07 +5
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