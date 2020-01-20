В страшной аварии на трассе Тула – Новомосковск пострадали два человека: репортаж

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 20 января на 10-м километре автодороги Тула – Новомосковск, неподалеку от Большой Еловой, произошло столкновение легковушки Kia Rio и грузовой «Газели». Kia двигалась в направлении Новомосковска, «Газель» — в сторону Тулы.

По имеющейся на данный момент информации, водитель грузовика сообщил сотрудникам экстренных служб, прибывших на место ДТП, что уснул за рулем. В результате его автомобиль выехал на встречную полосу и протаранил Kia.

На момент публикации новости на месте работают две бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД. В результате ДТП с травмами госпитализировали 34-летнего водителя Kia и 40-летнего водителя «Газели». На момент госпитализации они оба были в сознании.

Движение на данном участке трассы не затруднено: оба автомобиля находятся вне проезжей части.