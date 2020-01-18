В Тульском экзотариуме появились на свет птенцы сипух и белоухие игрунки

Фото Тульского экзотариума.

В старом здании Тульского областного экзотариума появились на свет очаровательные детеныши – белоухие игрунки, а также птенцы сипух. Игрунки являются давними обитателями экспозиции и стабильно два раза в год приносят потомство, а вот совы появились в зоопарке конце прошлого года.

Уже через месяц своего пребывания в новом месте пара птиц отложила шесть яиц, из которых впоследствии вылупились птенцы. Пока они оперяются, родители тщательно их охраняют, самец закрывает детенышей телом, распахивает крылья и угрожающе шипит при нарушении периметра своей безопасности работниками Экзотариума, которые следят за развитием малышей. Совята пока не решаются покидать свое гнездо, увидеть их в вольере можно будет в конце марта.

Но уже сейчас в зоопарке появились новые животные – из карантина, обязательного по прибытию в зоопарк, вышли толстые лори, готовятся к окончанию адаптационного периода пара карликовых игрунок.