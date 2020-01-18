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В Тульском экзотариуме появились на свет птенцы сипух и белоухие игрунки
Фото Тульского экзотариума.

В Тульском экзотариуме появились на свет птенцы сипух и белоухие игрунки

А еще из карантина вышли толстые лори.

В старом здании Тульского областного экзотариума появились на свет очаровательные детеныши – белоухие игрунки, а также птенцы сипух. Игрунки являются давними обитателями экспозиции и стабильно два раза в год приносят потомство, а вот совы появились в зоопарке конце прошлого года.
 
 
Уже через месяц своего пребывания в новом месте пара птиц отложила шесть яиц, из которых впоследствии вылупились птенцы. Пока они оперяются, родители тщательно их охраняют, самец закрывает детенышей телом, распахивает крылья и угрожающе шипит при нарушении периметра своей безопасности работниками Экзотариума, которые следят за развитием малышей. Совята пока не решаются покидать свое гнездо, увидеть их в вольере можно будет в конце марта.
 
 
Но уже сейчас в зоопарке появились новые животные – из карантина, обязательного по прибытию в зоопарк, вышли толстые лори, готовятся к окончанию адаптационного периода пара карликовых игрунок.
Галерея
В Тульском экзотариуме появились на свет птенцы сипух и белоухие игрунки, Фото: 1
В Тульском экзотариуме появились на свет птенцы сипух и белоухие игрунки, Фото: 2
В Тульском экзотариуме появились на свет птенцы сипух и белоухие игрунки, Фото: 3
В Тульском экзотариуме появились на свет птенцы сипух и белоухие игрунки, Фото: 4
В Тульском экзотариуме появились на свет птенцы сипух и белоухие игрунки, Фото: 5
В Тульском экзотариуме появились на свет птенцы сипух и белоухие игрунки, Фото: 6
В Тульском экзотариуме появились на свет птенцы сипух и белоухие игрунки, Фото: 7
В Тульском экзотариуме появились на свет птенцы сипух и белоухие игрунки, Фото: 8
В Тульском экзотариуме появились на свет птенцы сипух и белоухие игрунки, Фото: 9
В Тульском экзотариуме появились на свет птенцы сипух и белоухие игрунки, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:00 +10
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