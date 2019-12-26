новости
новости
Регистрация
Волейболистки «Тулицы» добыли две победы во Владивостоке
Фото предоставлено пресс-службой ВК "Тулица".

Волейболистки «Тулицы» добыли две победы во Владивостоке

Наши спортсменки обыграли «Луч» и «Приморочку».

25 декабря в Тюмени, Нижнем Новгороде и Владивостоке стартовал 4 тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». Наша «Тулица» проводит игры на Дальнем Востоке.

Первым соперником тулячек стал московский клуб «Луч», занимающий предпоследнее место в турнире. Игра завершилась уверенной победой «Тулицы» со счетом 3:0 (25:21; 25:10; 25:10).

Сегодня, 26 декабря, тульская команда встретилась с соперницами, с которыми боролась за бронзовые медали в прошлом сезоне — хозяевами площадки ВК «Приморочка».

Кстати, в этом сезоне «Тулица» и «Приморочка» встречались уже на предварительном этапе Кубка России в Москве в сентябре, тогда наша команда проиграла со счетом 1:3.

Сегодня же «Тулица» показала свой характер, выиграв все три партии. Итог встречи — 3:0 (25:22; 25:19; 25:18).

Повторные матчи с этими командами состоятся 27 и 28 декабря.

 

Не отстает от основной команды и молодежная «Тулица-2», которая также со счетом 3:0 дважды обыграла соперниц из команды «Брянск». В настоящий момент наша команда располагается на втором месте чемпионата Высшей лиги «Б».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:07 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ТулицаволейболВК Тулица

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине росгвардейцы нашли пропавшую месяц назад женщину
В Алексине росгвардейцы нашли пропавшую месяц назад женщину
В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок
В Туле при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.