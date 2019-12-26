Волейболистки «Тулицы» добыли две победы во Владивостоке

Фото предоставлено пресс-службой ВК "Тулица".

Наши спортсменки обыграли «Луч» и «Приморочку».

25 декабря в Тюмени, Нижнем Новгороде и Владивостоке стартовал 4 тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». Наша «Тулица» проводит игры на Дальнем Востоке. Первым соперником тулячек стал московский клуб «Луч», занимающий предпоследнее место в турнире. Игра завершилась уверенной победой «Тулицы» со счетом 3:0 (25:21; 25:10; 25:10).

Сегодня, 26 декабря, тульская команда встретилась с соперницами, с которыми боролась за бронзовые медали в прошлом сезоне — хозяевами площадки ВК «Приморочка».

Кстати, в этом сезоне «Тулица» и «Приморочка» встречались уже на предварительном этапе Кубка России в Москве в сентябре, тогда наша команда проиграла со счетом 1:3.

Сегодня же «Тулица» показала свой характер, выиграв все три партии. Итог встречи — 3:0 (25:22; 25:19; 25:18).

Повторные матчи с этими командами состоятся 27 и 28 декабря.