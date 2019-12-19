БК «Арсенал» проиграл «Барсам» в матче Евразийской лиги

18 декабря БК «Арсенал» провел первый за 10 дней официальный матч. В рамках Евразийской лиги баскетбола на своей площадке туляки принимали многократного чемпиона Казахстана — команду «Барсы Атырау».

Как сообщает пресс-служба оружейников, начало выдалось довольно нервным. У гостей не получались дальние броски, а хозяева допускали обидные потери. После ряда замен тренер «Арсенала» нашел всё же сочетание игроков, которые стали лидерами на площадке.

При абсолютно равной игре исход матча решили детали, а также индивидуальное мастерство легионеров команды из Казахстана. В итоге «Барсы» победили со счетом 89:84.

Самым результативным в составе БК «Арсенал» стал Павел Сизов, набравший 17 очков.