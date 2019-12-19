новости
новости
Регистрация
БК «Арсенал» проиграл «Барсам» в матче Евразийской лиги

БК «Арсенал» проиграл «Барсам» в матче Евразийской лиги

Игра завершилась со счетом 84:89 (22:15, 20:22, 18:23, 24:29).

18 декабря БК «Арсенал» провел первый за 10 дней официальный матч. В рамках Евразийской лиги баскетбола на своей площадке туляки принимали многократного чемпиона Казахстана — команду «Барсы Атырау».

Как сообщает пресс-служба оружейников, начало выдалось довольно нервным. У гостей не получались дальние броски, а хозяева допускали обидные потери. После ряда замен тренер «Арсенала» нашел всё же сочетание игроков, которые стали лидерами на площадке.

При абсолютно равной игре исход матча решили детали, а также индивидуальное мастерство легионеров команды из Казахстана. В итоге «Барсы» победили со счетом 89:84.

Самым результативным в составе БК «Арсенал» стал Павел Сизов, набравший 17 очков.

Галерея
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 1
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 2
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 3
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 4
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 5
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 6
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 7
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 8
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 9
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 10
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 11
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 12
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 13
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 14
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 15
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 16
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 17
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 18
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 19
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 20
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 21
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 22
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 23
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 24
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 25
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 26
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 27
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 28
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 29
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 30
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 31
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 32
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 33
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 34
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 35
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 36
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 37
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 38
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 39
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 40
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 41
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 42
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 43
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 44
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 45
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 46
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 47
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 48
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 49
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 50
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 51
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 52
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 53
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 54
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 55
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 56
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 57
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 58
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 59
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 60
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 61
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 62
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 63
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 64
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 65
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 66
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 67
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 68
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 69
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 70
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 71
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 72
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 73
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 74
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 75
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 76
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 77
Евразийская лига БК "Арсенал", Фото: 78
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:02 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БК АрсеналбаскетболЕвразийская лига баскетбола

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловой упавшее вместе с рабочим дерево едва не раздавило автомобиль
В Узловой упавшее вместе с рабочим дерево едва не раздавило автомобиль
Мечты сбываются: ЖК «Щегловка-Смарт» дарит отделку при покупке квартиры!
Мечты сбываются: ЖК «Щегловка-Смарт» дарит отделку при покупке квартиры!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.