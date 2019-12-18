В тульских школах будут развивать флорбол

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Комплекты для занятий флорболом передадут в дар 12 центрам образования Тулы.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина совместно с региональной Федерацией хоккея разработана программа развития хоккея на 2020-2022 годы. Одним из пунктов является системное внедрение флорбола в образовательные организации области.

В частности, комплекты для занятий этим видом спорта будут переданы в дар 12 центрам образования Тулы.

19 декабря в торжественной обстановке состоится вручение 12 комплектов флорбольного оборудования тульским центрам образования № 7, 15, 26, 33, 38, ЦО № 1 (Гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.), ЦО № 5 имени Героя Российской Федерации Сергея Сергеевича Громова, ЦО № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова, ЦО № 9 имени генерала Аркадия Николаевича Ермакова, ЦО 31 имени Романа Петровича Стащенко, ЦО № 40 имени Героя Советского союза Ивана Андреевича Дементьева, лицею № 2 имени Бориса Анатольевича Слободского.

Флорбол – командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом. Играется в закрытых помещениях на твердом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой.