В Туле вор представился газовщиком и обокрал старушку

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Тульская полиция ищет преступника, которого не смутил почтенный возраст жертвы. Из заявления 81-летней пострадавшей следует, что она впустила в свою квартиру неизвестного мужчину, представившегося сотрудником газовой службы. При этом пенсионерка не убедилась в его принадлежности и не посоветовалась с соседями о необходимости проведения работ.

«По предварительным данным, злоумышленник, общаясь с хозяйкой квартиры, выяснил, где та хранит сбережения. Затем он отвлек ее внимание незначительными просьбами и тайно забрал денежные средства. Нанесенный ущерб составил 120 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Реализовав свой преступный умысел, визитер покинул квартиру. Когда потерпевшая узнала, что ее обокрали, то сразу же позвонила в полицию. Сейчас по факту преступления возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают гражданам о важности проверки всех сведений о лицах, которые приходят в квартиру, представляясь работниками социальных или иных служб, предлагают различные услуги либо помощь в тех или иных делах.

Перед тем, как впустить таких гостей в жилище и согласиться на их предложение, следует посоветоваться с родственниками, соседями, уточнить их принадлежность к той организации, о работе в которой они говорят. Эти меры позволять значительно снизить риск стать жертвой противоправного деяния.