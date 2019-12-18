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В Туле вор представился газовщиком и обокрал старушку
Изображение congerdesign с сайта Pixabay

В Туле вор представился газовщиком и обокрал старушку

Добычей злоумышленника стали 120 тысяч рублей.

Тульская полиция ищет преступника, которого не смутил почтенный возраст жертвы. Из заявления 81-летней пострадавшей следует, что она впустила в свою квартиру неизвестного мужчину, представившегося сотрудником газовой службы. При этом пенсионерка не убедилась в его принадлежности и не посоветовалась с соседями о необходимости проведения работ.
 
«По предварительным данным, злоумышленник, общаясь с хозяйкой квартиры, выяснил, где та хранит сбережения. Затем он отвлек ее внимание незначительными просьбами и тайно забрал денежные средства. Нанесенный ущерб составил 120 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Реализовав свой преступный умысел, визитер покинул квартиру. Когда потерпевшая узнала, что ее обокрали, то сразу же позвонила в полицию. Сейчас по факту преступления возбуждено уголовное дело.
 
 
 

 

Полицейские напоминают гражданам о важности проверки всех сведений о лицах, которые приходят в квартиру, представляясь работниками социальных или иных служб, предлагают различные услуги либо помощь в тех или иных делах.

Перед тем, как впустить таких гостей в жилище и согласиться на их предложение, следует посоветоваться с родственниками, соседями, уточнить их принадлежность к той организации, о работе в которой они говорят. Эти меры позволять значительно снизить риск стать жертвой противоправного деяния.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:52 +3
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