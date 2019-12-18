Лучшим тульским легкоатлетом года стал Владислав Шемулинкин

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульская областная федерация легкой атлетики подвела итоги уходящего года. Лучшим легкоатлетом признан туляк Владислав Шемулинкин. В 2019 году 19-летний спринтер дважды поднимался на пьедестал почета первенств России, завоевав зимой бронзу на 60 м и летом серебро на 200 м.

В самом главном старте сезона — финале Спартакиады учащихся России — Владислав смог выиграть для Тульской области золотую медаль, не оставив шансов соперникам на двухсотметровке.

Кроме того, наш спринтер выполнил норматив мастера спорта России.

Тренером года стал наставник Шемулинкина Андрей Кузнецов.