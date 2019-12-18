Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.
Лучшим тульским легкоатлетом года стал Владислав Шемулинкин
Тренером года – Андрей Кузнецов.
Тульская областная федерация легкой атлетики подвела итоги уходящего года. Лучшим легкоатлетом признан туляк Владислав Шемулинкин. В 2019 году 19-летний спринтер дважды поднимался на пьедестал почета первенств России, завоевав зимой бронзу на 60 м и летом серебро на 200 м.
В самом главном старте сезона — финале Спартакиады учащихся России — Владислав смог выиграть для Тульской области золотую медаль, не оставив шансов соперникам на двухсотметровке.
Кроме того, наш спринтер выполнил норматив мастера спорта России.
Тренером года стал наставник Шемулинкина Андрей Кузнецов.
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