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Лучшим тульским легкоатлетом года стал Владислав Шемулинкин
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Лучшим тульским легкоатлетом года стал Владислав Шемулинкин

Тренером года – Андрей Кузнецов.

Тульская областная федерация легкой атлетики подвела итоги уходящего года. Лучшим легкоатлетом признан туляк Владислав Шемулинкин. В 2019 году 19-летний спринтер дважды поднимался на пьедестал почета первенств России, завоевав зимой бронзу на 60 м и летом серебро на 200 м.

В самом главном старте сезона — финале Спартакиады учащихся России — Владислав смог выиграть для Тульской области золотую медаль, не оставив шансов соперникам на двухсотметровке.

Кроме того, наш спринтер выполнил норматив мастера спорта России.

Тренером года стал наставник Шемулинкина Андрей Кузнецов.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:44 +1
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