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На ул. Станиславского в Туле столкнулись Audi и Toyota

На ул. Станиславского в Туле столкнулись Audi и Toyota

В результате ДТП незначительно пострадал один человек.

Утром 18 декабря, на повороте с 1-го Городского проезда на ул. Станиславского в Туле столкнулись Toyota и Audi. По словам участников, первый автомобиль следовал по ул. Станиславского в направлении к проспекту Ленина, а второй выезжал с 1-го Городского проезда, который является второстепенным.
 
В результате ДТП один из участников автоаварии получил незначительную травму головы, медицинская помощь оказывалась ему на месте. Из-за дорожно-транспортного происшествия на момент публикации новости наблюдалось небольшое затруднение движения.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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На ул. Станиславского в Туле столкнулись Audi и Toyota, Фото: 1
На ул. Станиславского в Туле столкнулись Audi и Toyota, Фото: 2
На ул. Станиславского в Туле столкнулись Audi и Toyota, Фото: 3
На ул. Станиславского в Туле столкнулись Audi и Toyota, Фото: 4
На ул. Станиславского в Туле столкнулись Audi и Toyota, Фото: 5
На ул. Станиславского в Туле столкнулись Audi и Toyota, Фото: 6
На ул. Станиславского в Туле столкнулись Audi и Toyota, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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