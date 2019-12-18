На ул. Станиславского в Туле столкнулись Audi и Toyota

Утром 18 декабря, на повороте с 1-го Городского проезда на ул. Станиславского в Туле столкнулись Toyota и Audi. По словам участников, первый автомобиль следовал по ул. Станиславского в направлении к проспекту Ленина, а второй выезжал с 1-го Городского проезда, который является второстепенным.

В результате ДТП один из участников автоаварии получил незначительную травму головы, медицинская помощь оказывалась ему на месте. Из-за дорожно-транспортного происшествия на момент публикации новости наблюдалось небольшое затруднение движения.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.