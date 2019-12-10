Юные туляки выступили на Кубке Арктики по спортивной борьбе

Тульские спортсмены приняли участие в VII Кубке Арктики по спортивной борьбе. Турнир состоялся в Архангельске, в нем приняли участие более 500 юных борцов в возрасте до 16 лет из шести стран мира.

Тульскую область представляли ребята из спортшколы «Олимп» (поселок Ленинский).

Среди юношей до 2008 года рождения в весовой категории до 42 кг Богдан Хабаров завоевал бронзу.

Сергей Шереметьев, Иван Терехов, Александр Корлюков, Андрей Рыжов боролись достойно, но на пьедестал не попали.

Тренеры ребят — Дмитрий Шереметьев и Артур Матевосян.