новости
новости
Регистрация
Юные туляки выступили на Кубке Арктики по спортивной борьбе

Юные туляки выступили на Кубке Арктики по спортивной борьбе

Медаль завоевал наш спортсмен Богдан Хабаров.

Тульские спортсмены приняли участие в VII Кубке Арктики по спортивной борьбе. Турнир состоялся в Архангельске, в нем приняли участие более 500 юных борцов в возрасте до 16 лет из шести стран мира.

Тульскую область представляли ребята из спортшколы «Олимп» (поселок Ленинский).

Среди юношей до 2008 года рождения в весовой категории до 42 кг Богдан Хабаров завоевал бронзу.

Сергей Шереметьев, Иван Терехов, Александр Корлюков, Андрей Рыжов боролись достойно, но на пьедестал не попали.
 
Тренеры ребят — Дмитрий Шереметьев и Артур Матевосян.
Галерея
Туляки выступили на Кубке Арктике по спортивной борьбе, Фото: 1
Туляки выступили на Кубке Арктике по спортивной борьбе, Фото: 2
Туляки выступили на Кубке Арктике по спортивной борьбе, Фото: 3
Туляки выступили на Кубке Арктике по спортивной борьбе, Фото: 4
Туляки выступили на Кубке Арктике по спортивной борьбе, Фото: 5
Туляки выступили на Кубке Арктике по спортивной борьбе, Фото: 6
Туляки выступили на Кубке Арктике по спортивной борьбе, Фото: 7
Туляки выступили на Кубке Арктике по спортивной борьбе, Фото: 8
Туляки выступили на Кубке Арктике по спортивной борьбе, Фото: 9
Туляки выступили на Кубке Арктике по спортивной борьбе, Фото: 10
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:44 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаАрхангельск
Прочее
спортивная борьбаКубок Арктикимедалиспортшкола Олимп

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Тульский пивзавод» представил проекты по улучшению окружающей среды
«Тульский пивзавод» представил проекты по улучшению окружающей среды
УМВД по Тульской области откажется от здания на ул. Советской, 110
УМВД по Тульской области откажется от здания на ул. Советской, 110
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.