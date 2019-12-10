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УМВД по Тульской области откажется от здания на ул. Советской, 110

УМВД по Тульской области откажется от здания на ул. Советской, 110

Кто станет новым собственником здания-памятника, пока неизвестно.

Как стало известно Myslo, Управление ГИБДД по Тульской области переезжает из здания на ул. Советской, 110 «по служебной необходимости». Переезд должен завершиться, по уточненной информации, этой зимой.

Как только здание будет освобождено, УМВД по Тульской области начнет процедуру его передачи Росимуществу. Об этом Myslo рассказал знакомый с ситуацией источник. Впоследствии именно Росимущество определит будущего собственника строения. Процедура передачи — мероприятие довольно длительное, и возможно, о новом владельце общественность узнает не скоро.

Дом №110 по ул. Советской был построен в конце XVIII века и является памятником культуры регионального значения. По словам начальника инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Дениса Горецкого, на здание у УМВД есть охранное обязательство.

Как выяснил Myslo, охранное обязательство на объект культурного наследия «Консистория» XVIII—XIX вв., расположенный по адресу: Тульская область, город Тула, улица Советская/Дзержинского, дом 110/19, лит. А, Б, утвержден приказом инспекции от 30.03.2018 года № 65. Очевидно, после смены собственника обязанность по охране здания-памятника перейдет ему.

из истории

Дом №110 по ул. Советской в 1780 г. он был приобретен у купеческой жены Вороновой. Там и разместилась Тульская духовная консистория, ее архив и канцелярия. Через 10 лет в здании был сделан капитальный ремонт, а в 1896 г. после происшедшего в нем пожара его перестроили по проекту архитектора Гурьева.

В 1897 г. здание было огорожено каменной оградой с воротами. После революции и упразднения консистории здание было занято уголовным розыском, затем областным управлением милиции, а 3 июля 1936 г. здание было передано ОРУД-ГАИ, сегодня ГИБДД.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:30 +1
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