Расторгли договор с Орлом: в Тульской области теперь легальные такси только желтого или белого цвета

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Правительства Тульской и Орловской областей расторгли соглашение о взаимодействии в сфере перевозок легковым такси.



С 9 декабря 2019 года разрешения на таксомоторную деятельность, выданные уполномоченными органами Тульской и Орловской областей, действительны лишь на той территории, где они были получены.



Ранее индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в нашем регионе, получали разрешение в Орловской области, а фактически работали в Туле.

Напомним, что с 1 июля 2019 года в Тульской области начал действовать новый закон о такси, согласно которому все автомобили должны быть желтого цвета. Подробнее об этом здесь.

В региональном минтранспорте напоминают, что действительны ранее выданные разрешения на такси белого цвета (до окончания действия документа).

Такси другого цвета является признаком нелегальной таксомоторной деятельности.

Справочный телефон по вопросам деятельности легкового такси на территории Тульской области 8−920−777−55−99.